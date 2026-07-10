Ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για μια ευτυχισμένη και ουσιαστική ζωή δεν είναι τα «καλά» γονίδια, αλλά το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουμε από τη ζωή μας.

Στα τέλη του 2025, ο αγαπημένος ηθοποιός Dick Van Dyke - διάσημος για το χορό του με ένα «σπινθηροβόλο βλέμμα» - έκλεισε τα 100ά του χρόνια. Την παραμονή των γενεθλίων του, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο 100 Rules for Living to 100: An Optimist's Guide to a Happy Life («100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή»).

«Δεν ξυπνάω ποτέ με κακή διάθεση», είπε πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου εκείνη τη χρονιά. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό ισχυρισμό έπειτα από τόσα χρόνια ζωής στον πλανήτη και, όσο υπερβολικός κι αν ακούγεται, αυτή η αισιόδοξη στάση μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εξαιρετικής μακροζωίας του Van Dyke.

Η επιστήμονας υγείας Jolanta Burke εξήγησε ότι οι νεότερες έρευνες πράγματι υποδεικνύουν πως οι αισιόδοξοι άνθρωποι, όπως ο Van Dyke, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο.

«Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η διατήρηση χαμηλών επιπέδων στρες και μιας θετικής, αισιόδοξης στάσης συνδέεται με τη μακροζωία», σημείωσε. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο σύνολο κανόνων που να εγγυάται ότι κάποιος θα γίνει εκατοντάχρονος, όμως υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε, σε κάποιο βαθμό, να ελέγξουμε.

Η αισιοδοξία μπορεί να είναι ένας από αυτούς

Η Burke αναφέρεται σε μια μακροχρόνια μελέτη που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 με νεαρές μοναχές. Στην αρχή της ζωής τους, οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να γράψουν την ιστορία της ζωής τους. Έξι δεκαετίες αργότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσες εξέφραζαν περισσότερα θετικά συναισθήματα έζησαν κατά μέσο όρο δέκα χρόνια περισσότερο. Πιο πρόσφατα, μια μελέτη του 2019 από το Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι η αισιοδοξία συνδέεται συγκεκριμένα με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έως και 15% μεγαλύτερο κατά μέσο όρο.

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Μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων συμμετεχόντων, όσοι ήταν πιο αισιόδοξοι είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν «εξαιρετική μακροζωία», όπως ανέφεραν οι ερευνητές. Αυτό σημαίνει ότι έζησαν μέχρι τα 85 χρόνια ή και περισσότερο.

Γιατί όμως η αισιοδοξία φαίνεται να είναι τόσο ωφέλιμη για τη μακροζωία;

Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι, όμως έχουν ορισμένες θεωρίες για το πώς η θετική ψυχική κατάσταση μπορεί να ευνοεί την υγεία. Η θετική ενέργεια συνδέεται συχνά με την ευτυχία, την αίσθηση σκοπού στη ζωή και τις ικανοποιητικές σχέσεις, στοιχεία που όλα σχετίζονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια μελέτη στον κόσμο για την ευτυχία διεξάγεται από το 1938 και, ύστερα από σχεδόν εννέα δεκαετίες, εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις, αμέτρητα ερωτηματολόγια, ιατρικές εξετάσεις και προσωπικές συνεντεύξεις, έχει αναδειχθεί ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για μια ευτυχισμένη και ουσιαστική ζωή δεν είναι τα «καλά» γονίδια, διαπίστωσαν οι συγγραφείς της μελέτης σε πρόσφατη ανάλυση, αλλά το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουμε από τη ζωή μας.

Οι συμμετέχοντες που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με φίλους και οικογένεια στη μέση ηλικία ήταν οι πιο υγιείς όταν έφτασαν στα 80 τους χρόνια. Είχαν επίσης μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν ασθένειες και μεγαλύτερη πιθανότητα να αναρρώσουν όταν αρρώσταιναν. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, όμως υποψιάζονται ότι μια πλούσια κοινωνική ζωή λειτουργεί ως προστατευτικό απέναντι στο καθημερινό άγχος και τις ανησυχίες.

Σήμερα, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πιθανότητα να φτάσει κάποιος τα 90 χρόνια εξηγείται κατά 30% από τη γενετική και κατά 70% από συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα. Η θετική στάση ζωής μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες, ενώ οι αγαπημένοι μας άνθρωποι ίσως αποτελούν σημαντικό μέσο για να τη διατηρούμε.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, και ο David Attenborough έκλεισε τα 100 του χρόνια. Στα 90ά γενέθλιά του είχε δηλώσει στον Τύπο ότι η μακροζωία του οφείλεται απλώς στην τύχη. Αν και αυτό πιθανότατα ισχύει σε κάποιο βαθμό, υπήρξαν και παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στη μεγάλη διάρκεια της ζωής του. Ο Attenborough, όπως και ο Van Dyke, παρέμεινε κοινωνικά και σωματικά δραστήριος ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Το πάθος του για τον φυσικό κόσμο δεν μειώθηκε ποτέ και συνεχίζει να εργάζεται, δηλώνοντας ότι απεχθάνεται την ιδέα της συνταξιοδότησης.

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ενήλικες άνω των 50 ετών που έχουν ισχυρή αίσθηση σκοπού στη ζωή παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη μελέτη στον κόσμο για τους εκατοντάχρονους και τις οικογένειές τους, που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρήκε στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την άποψη.

Η μελέτη δείχνει, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά των εκατοντάχρονων είναι πιθανότερο να έχουν ισχυρή αίσθηση σκοπού στη ζωή σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό και ότι αυτό συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά ασθενειών, αναπηρίας και γνωστικής έκπτωσης σύμφωνα με το sciencealert.com.

«Το να γερνά κανείς καλά δεν σημαίνει μόνο να αποφεύγει ή να καθυστερεί την εμφάνιση ασθενειών», δήλωσε το 2018 μια εκ των συγγραφέων της μελέτης, Paola Sebastiani.

«Το να νιώθει κανείς καλά με τη ζωή του είναι σημαντικό και πρέπει να θεωρείται βασική πτυχή της υγιούς γήρανσης.»

Ο Van Dyke το διατυπώνει με έναν διαφορετικό τρόπο.

«Τα γηρατειά είναι εν μέρει πραγματικότητα, εν μέρει κατάσταση του νου και εν μέρει τύχη», έγραψε σε ένα άλλο βιβλίο του, με τίτλο Keep Moving: And Other Truths About Living Well Longer («Συνέχισε να Κινείσαι: Και Άλλες Αλήθειες για να Ζεις Καλά για Περισσότερο»). Ίσως τελικά να έχει δίκιο. Μια σπίθα στα μάτια και ζωντάνια στο βήμα μπορεί να μην προσθέτουν μόνο ζωή στα χρόνια σας, αλλά και χρόνια στη ζωή σας.