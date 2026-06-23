Όσοι αφιέρωναν από 90 έως 120 λεπτά την εβδομάδα σε ασκήσεις με βάρη ή άλλες μορφές μυϊκής ενδυνάμωσης είχαν 13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Η προπόνηση με βάρη συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, σύμφωνα με μεγάλη αμερικανική μελέτη.

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τρεις μεγάλες και μακροχρόνιες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρακολούθησαν σχεδόν 150.000 νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας για διάστημα έως και 30 ετών. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το επίπεδο της φυσικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων ενδυνάμωσης και της αερόβιας άσκησης, όπως το περπάτημα, η ποδηλασία και η κολύμβηση.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν περίπου 36.000 θάνατοι, γεγονός που επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στην προπόνηση με βάρη και τη μακροχρόνια υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι αφιέρωναν από 90 έως 120 λεπτά την εβδομάδα σε ασκήσεις με βάρη ή άλλες μορφές μυϊκής ενδυνάμωσης είχαν 13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Οφέλη για την καρδιά και τον εγκέφαλο

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν τα οφέλη για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν πρόγραμμα ενδυνάμωσης παρουσίασαν 19% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από νευρολογικές ασθένειες, κυρίως άνοια, ήταν μειωμένος κατά 27%.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι η υπερβολική προπόνηση - και συγκεκριμένα όσοι ασκούνταν με βάρη πάνω από 2 ώρες την εβδομάδα - δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη.

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Το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε σε όσους συνδύαζαν τις ασκήσεις ενδυνάμωσης με αερόβια δραστηριότητα. Όσοι ακολουθούσαν τις διεθνείς οδηγίες για τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης την εβδομάδα και παράλληλα έκαναν μία έως δύο ώρες βάρη, εμφάνιζαν έως και 45% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι δύο μορφές άσκησης δεν ανταγωνίζονται η μία την άλλη, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά.

Τα οφέλη για τους μυς

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι μύες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μεταβολικούς ιστούς του σώματος. Βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και συμβάλλουν στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άσκησης οι μύες απελευθερώνουν ουσίες που ονομάζονται μυοκίνες, οι οποίες δρουν ευεργετικά σε πολλά όργανα, από τα αιμοφόρα αγγεία μέχρι τον εγκέφαλο.

Αν και η μελέτη είναι παρατηρησιακή και δεν μπορεί να αποδείξει άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος, τα συμπεράσματά της ενισχύουν τη διαρκώς αυξανόμενη επιστημονική άποψη ότι η μυϊκή ενδυνάμωση αποτελεί βασικό πυλώνα της υγείας. Το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα είναι ότι δεν απαιτούνται εξαντλητικά προγράμματα ή ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Δύο σύντομες προπονήσεις την εβδομάδα, σε συνδυασμό με καθημερινό περπάτημα ή άλλη αερόβια δραστηριότητα, φαίνεται ότι αρκούν για να προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στην ποιότητα όσο και στη διάρκεια της ζωής.

Με πληροφορίες από theconversation.com