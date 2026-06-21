Τα ευρήματα δείχνουν ότι τόσο η προπόνηση ενδυνάμωσης όσο και η αερόβια άσκηση προσφέρουν σημαντικά οφέλη, ενώ ο συνδυασμός τους φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη προστατευτική επίδραση για την υγεία.

Η συστηματική γυμναστική φαίνεται να αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη μακροζωία, σύμφωνα με νέα ανάλυση ερευνητών του Harvard που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine.

Όπως αναφέρει το eatingwell, η μελέτη εξέτασε δεδομένα από μεγάλες μακροχρόνιες έρευνες και προσπάθησε να αποσαφηνίσει πόση και τι είδους άσκηση συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από διάφορες αιτίες.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προπόνηση αντίστασης διάρκειας περίπου 90 έως 119 λεπτών την εβδομάδα συνδέεται με:

13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία

19% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα

27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από νευρολογικές παθήσεις, όπως η άνοια

Πάνω από τα 119 λεπτά εβδομαδιαίως, τα οφέλη φαίνεται να σταθεροποιούνται, χωρίς επιπλέον σημαντική βελτίωση.

Παράλληλα, η αερόβια άσκηση σε επίπεδα που αντιστοιχούν στις διεθνείς συστάσεις (150–300 λεπτά μέτριας έντασης εβδομαδιαίως ή 75–150 λεπτά έντονης άσκησης) συνδέθηκε με 26% έως 43% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.

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Ο συνδυασμός που προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης αφορά τον συνδυασμό αερόβιας άσκησης και προπόνησης ενδυνάμωσης. Τα άτομα που έκαναν και τα δύο σε ικανοποιητικά επίπεδα εμφάνισαν έως και 45% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους ήταν λιγότερο δραστήριοι.

Ακόμη και υψηλότερα επίπεδα αερόβιας άσκησης (πάνω από 45 MET-ώρες την εβδομάδα) συνδέθηκαν με μείωση κινδύνου έως και 47%, ανεξάρτητα από το επίπεδο ενδυνάμωσης.

Τι σημαίνουν τα MET και τα λεπτά άσκησης

Σύμφωνα με τη μελέτη, 7,5 MET-ώρες εβδομαδιαίως αντιστοιχούν περίπου στις διεθνείς οδηγίες φυσικής δραστηριότητας. Αυτό μεταφράζεται σε:

150 έως 300 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα ή

75 έως 150 λεπτά έντονης άσκησης

Για την προπόνηση ενδυνάμωσης, το «ιδανικό εύρος» φαίνεται να είναι περίπου 1,5 έως 2 ώρες την εβδομάδα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων, κάτι που μπορεί να οδηγεί σε ανακρίβειες. Επίσης, το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από λευκούς, μεσήλικες επαγγελματίες υγείας, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Ο συνδυασμός απλών καθημερινών δραστηριοτήτων όπως το περπάτημα, με βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης — ακόμη και με το βάρος του σώματος — μπορεί να αποτελέσει ένα πρακτικό και αποδοτικό πρόγραμμα για τους περισσότερους ανθρώπους.