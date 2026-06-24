Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι όσοι συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026.

Η ΔΟΕ «σπάει» μια παράδοση 130 ετών και στο εξής θα πληρώνει τους αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες, χορηγώντας τους από 10.000 δολάρια.

Η απόφαση, που ανακοίνωσε σήμερα η ΔΟΕ, θα ισχύσει αναδρομικά και για όσους συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, σε Μιλάνο- Κορτίνα και οι πρώτες πληρωμές αναμένονται το 2027.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, η World Athletics έγινε η πρώτη αθλητική ομοσπονδία που έδωσε πριμ σε όσους κατέκτησαν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Τα πριμ αναμένεται να επεκταθούν και στους «ασημένιους» και «χάλκινους» Ολυμπιονίκες του στίβου στη διοργάνωση του 2028 στο Λος Άντζελες.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, έχει ταχθεί κατά των πριμ σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ωστόσο, δήλωσε υπερήφανη για την επιχορήγηση που εγκρίθηκε σήμερα, για τους συμμετέχοντες. «Αποτελεί ζήτημα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια και είμαι εξαιρετικά υπερήφανη που τώρα μπορούμε να το κάνουμε», ανέφερε.

Ολυμπιακοί αγώνες: Η επιχορήγηση σε όλους τους συμμετέχοντες

Η ΔΟΕ εκτιμά ότι περίπου 14.000 αθλητές θα δικαιούνται την επιχορήγηση των 10.000 δολαρίων σε κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών αγώνων. Αυτή θα τη δικαιούνται όλοι οι αθλητές, εφόσον δεν έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς περί ντόπινγκ, τον κώδικα δεοντολογίας, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό Χάρτη.

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«Δεν είναι πριμ. Είναι η αναγνώριση του ταξιδιού και της δέσμευσης που απαιτεί η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες», υπογράμμισε ο Πάου Γκασόλ, επικεφαλής της επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ.

Τα χρήματα θα χορηγούνται μέσω των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών. Τα ποσά δεν θα αφαιρεθούν από την ισχύουσα οικονομική υποστήριξη της ΔΟΕ σε εθνικές επιτροπές, διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες ή οργανωτικές επιτροπές.

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής επιλέξει να μη ζητήσει την επιχορήγηση, τα χρήματα θα παραμένουν στο αντίστοιχο ταμείο, προκειμένου να ωφεληθούν μελλοντικοί συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς αγώνες.