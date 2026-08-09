Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μεγάλη πυροσβεστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου Ηλείας, όπου φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της αυτήν την ώρα είναι αρκετά βελτιωμένη ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πλέον μάχη με τις μικρότερες ενεργές εστίες.

Ισχυρές δυνάμεις στο μέτωπο

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς.

Στο σημείο βρέθηκαν 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική ήταν και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς στη μάχη με τις φλόγες βρέθηκαν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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Στις επίγειες δυνάμεις συμμετείχαν και 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από την Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση βοήθησαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η περιοχή βρισκόταν την Κυριακή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που είχε θέσει ήδη τις πυροσβεστικές και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε αυξημένη ετοιμότητα.

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