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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Ηλεία, στην περιοχή του Μουζακίου, στον Δήμο Πύργου.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς το πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε δασικό σημείο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή του.

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Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 105 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος. Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο μέτωπο, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

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Παράλληλα, στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς συνδράμει και ο Δήμος Πύργου με υδροφόρες, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή προσπάθεια και να αντιμετωπιστεί το πύρινο μέτωπο όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Σύμφωνα με το PatrisNews, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται πριν από την είσοδο του χωριού, σε δασική έκταση με πεύκα.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το ilialive.gr:

{https://www.youtube.com/watch?v=o8rZz4neOQA}