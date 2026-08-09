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Σε ετοιμότητα για φωτιές ο κρατικός μηχανισμός.

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για φωτιές τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για αύριο Δευτέρα 10/08 σε πολύ υψηλό κίνδυνο είναι οι Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Σκύρο, περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Φωκίδας, Αχαΐας.

Από εκεί και πέρα, σε υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3) είναι αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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