Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι τελευταίες ώρες της 57χρονης και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση της.

Στη λύση του μυστηρίου γύρω από τη σορό που εντοπίστηκε στον Λυκαβηττό προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε σπηλιά κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ERTnews, πρόκειται για 57χρονη γυναίκα, η οποία κατοικούσε στην Κυψέλη, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της αποδίδεται σε πτώση.

Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ενδεχόμενο ο θάνατός της να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο του Λυκαβηττού, γεγονός που είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών και είχε οδηγήσει σε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα τραύματα που έφερε συνδέονται με πτώση, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό εύρημα για την πορεία της έρευνας.

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Παράλληλα, η ταυτοποίηση της 57χρονης έδωσε απάντηση στο βασικό ερώτημα που είχε προκύψει από τον εντοπισμό της σορού.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του Λυκαβηττού.

Το γεγονός ότι η σορός εντοπίστηκε σε σπηλιά, σε σημείο με ιδιαίτερη μορφολογία και πρόσβαση που δεν είναι εύκολη, είχε προκαλέσει αρχικά ερωτήματα σχετικά με το πώς βρέθηκε εκεί.

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