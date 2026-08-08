Σε Red Code Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες και αρκετές ακόμη περιοχές.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό μπαίνει η χώρα την Κυριακή 9 Αυγούστου, καθώς υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βόρειοι άνεμοι και έντονη ξηρότητα δημιουργούν έναν συνδυασμό που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία θέτει σε κατάσταση Red Code, δηλαδή σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη της χώρας, ενώ παράλληλα οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2086046326454735317}

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο καθώς η Μεσόγειος καταγράφει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με μέτρηση 33 βαθμών Κελσίου στη σημαδούρα της Dragonera, δυτικά της Μαγιόρκα. Εφόσον η τιμή επικυρωθεί οριστικά, θα πρόκειται για νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι «κόκκινες» περιοχές για την Κυριακή

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε Red Code – κατηγορία κινδύνου 4 τίθενται για την Κυριακή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

η Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων,

η Κορινθία,

η Αργολίδα,

η Αρκαδία,

η Λακωνία,

ολόκληρη η Κρήτη,

η Βοιωτία,

η Φθιώτιδα,

η Εύβοια,

η Λέσβος,

η Χίος,

η Σάμος,

η Ικαρία,

καθώς και οι Κυκλάδες.

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, με διάθεση του απαραίτητου προσωπικού, μέσων και υλικών και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δήμοι και Περιφέρειες στις περιοχές υψηλού κινδύνου καλούνται να συγκαλέσουν τα αντίστοιχα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Το «εκρηκτικό κοκτέιλ»: Ζέστη, ξηρότητα και μελτέμια

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες.

Ο συνδυασμός της ζέστης με την ξηρότητα της ατμόσφαιρας και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Για την Κυριακή, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35-37 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες αναμένονται 30-31 βαθμοί.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί έως τους 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 36-37 βαθμούς.

Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη τοπικά θα αγγίξει τους 35-36 βαθμούς, συνοδευόμενος από βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7.

Κρήτη: Αυξημένη επιφυλακή και απαγορεύσεις σε ευαίσθητες περιοχές

Ειδικά στην Κρήτη, η αυξημένη επικινδυνότητα οδηγεί τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή και εφαρμογή μέτρων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές.

Στο Ηράκλειο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δάση Σύμης, Ρούβα-Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη.

Στο Λασίθι περιλαμβάνονται περιοχές όπως το Αζιλακόδασος, το δάσος Βαθύ, η Θρυπτή, το δάσος Καλού Χωριού, το Σελάκανο, η Κριτσά και ο Κρούστας, καθώς και το φοινικόδασος του Βάι κατά τις ώρες 22:00-06:00.

Αντίστοιχα μέτρα αφορούν ευαίσθητες δασικές και περιαστικές περιοχές σε Ρέθυμνο και Χανιά, καθώς και τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Σε περίπτωση που εντοπιστούν καπνός ή φωτιά, η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω 199 ή 112 πρέπει να γίνει άμεσα.

Μικρή «ανάσα» από τη ζέστη – αλλά δεν κρατάει

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τα στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου δείχνουν ότι έρχεται μια προσωρινή υποχώρηση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να σηματοδοτείται οριστική αλλαγή του σκηνικού.

Το μετεώγραμμα που παρουσίασε αποτυπώνει κυρίως τη γενική τάση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας και όχι την ακριβή θερμοκρασία που θα καταγραφεί σε κάθε περιοχή.

Έτσι, η εικόνα που προκύπτει είναι χαρακτηριστική: πρώτα μια μικρή πτώση και στη συνέχεια νέα σταδιακή άνοδος του υδραργύρου.

Οι διαφορές από περιοχή σε περιοχή μπορεί να είναι σημαντικές. Κλειστές πεδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, αλλά και μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να καταγράφουν 1-2 βαθμούς υψηλότερες θερμοκρασίες από την ένδειξη του μετεωγράμματος. Αντίθετα, ορεινές και παράκτιες περιοχές μπορεί να είναι περίπου 3-5 βαθμούς πιο δροσερές.

Και η θάλασσα βρίσκεται στο «κόκκινο»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι θερμοκρασίες της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σάκης Αρναούτογλου, στις 7 Αυγούστου 2026 καταγράφηκε 33°C στη σημαδούρα της Dragonera, δυτικά της Μαγιόρκα, μια τιμή που εφόσον επικυρωθεί αποτελεί νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη θέση.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της θερμοκρασίας, στα τροπικά νερά της Καραϊβικής η θερμοκρασία της θάλασσας αυτή την εποχή βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς, ενώ στα Florida Keys έχουν καταγραφεί τιμές γύρω στους 31 βαθμούς. Θερμοκρασίες άνω των 33-34 βαθμών συναντώνται σε ορισμένες από τις θερμότερες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, όπως ο Περσικός Κόλπος.

Μια τόσο θερμή θάλασσα δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στις παραλίες.

Η αυξημένη θερμοκρασία των υδάτων μπορεί να επιβαρύνει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να αυξήσει την ποσότητα υγρασίας που είναι διαθέσιμη στην ατμόσφαιρα. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως όταν συνδυάζεται με τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να ενισχύσει την ένταση ορισμένων φαινομένων.

Η εικόνα των επόμενων ημερών

Η πρόγνωση δείχνει ότι η ζέστη δεν υποχωρεί άμεσα.

Για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6-7 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Και την Τρίτη 11 Αυγούστου το σκηνικό παραμένει θερμό, με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Το βασικό μήνυμα των επόμενων ημερών είναι επομένως διπλό: μια πρόσκαιρη ανάσα από τον καύσωνα δεν σημαίνει ότι το θερμό κύμα τελειώνει, ενώ την ίδια στιγμή τα μελτέμια και η ξηρότητα διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα για πυρκαγιές.

Γι' αυτό και η Κυριακή 9 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.