Ο ανήλικος φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο. Τρεις εκπαιδευτικοί και τρεις μαθητές μεταξύ των θυμάτων.

Σοκ προκαλεί στην Ταϊλάνδη η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε σχολείο της επαρχίας Νονταμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, με έναν 14χρονο μαθητή να ανοίγει πυρ και να αφήνει πίσω του οκτώ νεκρούς.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό αποτυπώνει στιγμές από την επίθεση και την κινητοποίηση που ακολούθησε μέσα και γύρω από το σχολικό συγκρότημα. Το υλικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει την αναστάτωση που επικράτησε μετά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ήταν μαθητής της Debsirin Nonthaburi School. Φέρεται να χρησιμοποίησε όπλο που ανήκε στον παππού του και, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει τους δύο παππούδες του, κατευθύνθηκε στο σχολείο όπου εξαπέλυσε την επίθεση.

{https://x.com/PolymarketIntel/status/2085761076780519479}

Οκτώ νεκροί από την επίθεση

Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς συνολικά, ενώ μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και μαθητές.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 14χρονος φέρεται να σκότωσε τρεις εκπαιδευτικούς και τρεις μαθητές μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα είχε σκοτώσει τους παππούδες του, ενώ μετά την επίθεση στο σχολείο έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων αναθεωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς ο αρχικός απολογισμός ήταν χαμηλότερος. Η αστυνομία ανακοίνωσε στη συνέχεια επτά νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανήλθε τελικά στους οκτώ.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι έρευνες των αρχών δείχνουν ότι η επίθεση στο σχολείο ήταν το δεύτερο σκέλος μιας αιματηρής ενέργειας.

Ο 14χρονος φέρεται να πήρε το όπλο του παππού του και να μετέβη αρχικά στο σπίτι όπου βρίσκονταν οι παππούδες του. Εκεί τους πυροβόλησε, πριν κατευθυνθεί στη συνέχεια στο σχολείο.

Όταν έφτασε στο σχολικό συγκρότημα, άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο. Η επίθεση προκάλεσε πανικό, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναζητούν τρόπους να προστατευθούν και τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος αυτοκτόνησε.

Έρευνα για τα κίνητρα και την πρόσβαση στο όπλο

Οι αρχές έχουν επικεντρώσει την έρευνά τους τόσο στα κίνητρα του 14χρονου όσο και στον τρόπο με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι το όπλο φέρεται να ανήκε στον παππού του, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν τι προηγήθηκε της διπλής οικογενειακής και σχολικής τραγωδίας.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να είχαν αποκαλύψει την πρόθεση του ανηλίκου πριν από την επίθεση.