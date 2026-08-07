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Το λύκειο όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκε και άλλα 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Ταϊλάνδη πριν βάλει τέλος στη ζωή του, ανέφεραν οι Αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Bang Kruai της επαρχίας Νονταμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ. Η αστυνομία αναγνώρισε τον δράστη ως μαθητή.

Ένας 18χρονος μαθητής είπε στο Reuters ότι αρχικά νόμιζε ότι έσκαγαν κροτίδες ή πως κάποιος χτυπούσε ένα αντικείμενο.

«Δεν κατάλαβα στην αρχή ότι ήταν όπλο», είπε, «Υπήρχαν πολλοί πυροβολισμοί: μπαμ μπαμ μπαμ. Μετά ησυχία. Πριν ξεκινήσει πάλι».

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Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης, οι μαθητές ξεχύθηκαν από το σχολείο Debsirin Nonthaburi, στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ την ώρα πυο έφθαναν ασθενοφόρα στο σημείο. Σε μια φωτογραφία, ένα άτομο φαίνεται να είναι ξαπλωμένο σε φορείο έξω από ασθενοφόρο, ενώ ένα άλλο δέχεται τις υπηρεσίες ενός γιατρού.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025, το σχολείο είχε περίπου 3.100 μαθητές και 147 καθηγητές, σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής.

Τον Φεβρουάριο, ένας καθηγητής πέθανε και ένας μαθητής τραυματίστηκε στην περιοχή Hat Yai της νότιας Ταϊλάνδης, αφού ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα σχολείο.

Με πληροφορίες από Reuters