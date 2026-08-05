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Οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου στη Βόρεια Καρολίνα είναι σε εξέλιξη.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και πολλοί ακόμη έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκαν την Τετάρτη (05/08) σε κατοικία στην κομητεία Κάσγουελ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) σε σπίτι που βρίσκεται στην οδό Brooks Road, στην περιοχή Prospect Hill.

{https://x.com/FoxNews/status/2085055194992144708}

Το Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI) επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετά θύματα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τον ακριβή αριθμό των νεκρών.

Ένα άτομο που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke για νοσηλεία.

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Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Κάσγουελ, της Τροχαίας της Βόρειας Καρολίνας και του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.

Δεν έχει ανακοινωθεί ύποπτος

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανό δράστη ούτε έχουν γνωστοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια των πολιτών.