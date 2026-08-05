Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις τετραετείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με διάρκεια τεσσάρων ετών. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προηγήθηκε μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν θα αναλάβουν καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού στο Ι.Ε.Π., συμβάλλοντας στο έργο του φορέα για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων. Οι αποσπάσεις έχουν τετραετή διάρκεια και εντάσσονται στο πλαίσιο της στελέχωσης του Ινστιτούτου με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.

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