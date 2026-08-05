O πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξέυτηκε τον Ιανουάριο του 2025 μεταφέροντας δύο σεληνάκατους.

Πύραυλος της SpaceX, ο οποίος είχε αναλάβει τη μεταφορά δύο ιδιωτικών σεληνακάτων, προσέκρουσε στη Σελήνη όπως ακριβώς είχαν προβλέψει οι επιστήμονες, ύστερα από μια ανεξέλεγκτη τροχιά που διήρκησε έναν χρόνο.

Αν και κανείς δεν μπόρεσε να καταγράψει ζωντανά τη σύγκρουση, η οποία συνέβη με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 8.700 χιλιομέτρων την ώρα, τηλεσκόπιο στη Χιλή εντόπισε αυτό που οι αστρονόμοι αναγνώρισαν ως το σύννεφο συντριμμιών της πρόσκρουσης. Οι ειδικοί στην παρακολούθηση του διαστήματος θεωρούσαν εξαρχής αμετάκλητη την πτώση του εγκαταλελειμμένου τμήματος του πυραύλου στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Το χρονικό της τροχιάς και η επιβεβαίωση

Το ανώτερο στάδιο του πυραύλου Falcon —ένας κυλινδρικός όγκος μήκους άνω των 12 μέτρων και βάρους 4 τόνων— είχε εκτοξευθεί στις 15 Ιανουαρίου 2025 από το Κέιπ Κανάβεραλ, μεταφέροντας τη σεληνάκατο Blue Ghost της Firefly Aerospace και τη Resilience της ispace. Αφού έθεσε τα δύο σκάφη σε τροχιά, ο πύραυλος έμεινε ανεξέλεγκτος στο διάστημα. Από τις δύο σεληνακάτους, η Resilience συνετρίβη, ενώ η Blue Ghost ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσεδάφισή της.

{https://x.com/forallcurious/status/2085074911073300822}

Σύμφωνα με την Julianna Scheiman της SpaceX, η εταιρεία συνεργάζεται πλέον στενά με τη NASA για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, υπογραμμίζοντας πως η πρόσκρουση δεν ήταν εσκεμμένη. Ένας συνδυασμός ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών δυνάμεων βοήθησε στο να αποκλίνει ο πύραυλος από την πορεία του και τον έθεσε σε τροχιά σύγκρουσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Carl Schmidt από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης δηλώνει «100% βέβαιος» για τα ευρήματα της ομάδας του. Το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου στη Χιλή εντόπισε ένα ρεύμα νατρίου και λιθίου που εκτεινόταν για δεκάδες χιλιόμετρα στο διάστημα για τουλάχιστον πέντε έως δέκα λεπτά μετά την πρόσκρουση.

Παράλληλα, ο συνταξιοδοτημένος αστροφυσικός Jonathan McDowell σημείωσε ότι οι μετρήσεις έδειχναν εξαρχής πως το εκτός ελέγχου τμήμα κατευθυνόταν σταθερά προς τη Σελήνη. Η αναμενόμενη περιοχή σύγκρουσης ήταν κοντά στον κρατήρα Einstein, στην ηλιόλουστη δυτική πλευρά του φεγγαριού — μια περιοχή στο όριο μεταξύ της ορατής και της αθέατης πλευράς, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρατηρηθεί από τη Γη.

{https://x.com/TheBelaaz/status/2084966287118151983}

Η οπτική επιβεβαίωση του συμβάντος εκκρεμεί, καθώς οι επιστήμονες περιμένουν το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA να πετάξει πάνω από το σημείο και να αποστείλει φωτογραφίες του νέου κρατήρα.

Ο κίνδυνος των διαστημικών σκουπιδιών στη Σελήνη

Το περιστατικό αυτό αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των «σεληνιακών σκουπιδιών», ένα πρόβλημα που πολλοί φοβούνται ότι θα επιδεινωθεί δραματικά καθώς οι ΗΠΑ, η Κίνα και ιδιωτικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την επιστροφή του ανθρώπου στο φεγγάρι. Το 2022, ένας κινεζικός πύραυλος προσέκρουσε επίσης ακούσια στη Σελήνη, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι δεκάδες άλλα τμήματα πυραύλων έχουν καταπέσει με τον ίδιο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Με τη NASA να σχεδιάζει ένα μπαράζ ρομποτικών αποστολών τα επόμενα χρόνια για τη δημιουργία μιας βιώσιμης σεληνιακής βάσης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, η διαχείριση των τροχιακών συντριμμιών γίνεται επιτακτική.