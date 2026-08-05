Ένα αστείο απρόοπτο έλαβε χώρα λίγο πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ κατά τη ζωντανή μετάδοση του ΣΚΑΪ.
«Θύμα» ο Σωτήρης Νίνης και η Έλενα Παπαδοπούλου. Ο ποδοσφαιριστής ήταν καλεσμένος στο pregame της αναμέτρησης όταν ξαφνικά και ενώ ήταν σε live μετάδοση άνοιξαν τα μπεκ του αγωνιστικού χώρου.
«Λογικά θα βραχούμε» είπε ο Νίνης κοιτώντας πίσω του με την δημοσιογράφο να απαντά «α ωραία, μπράβο, πολύ ωραία περνάμε».
Μετά τα πρώτα αμήχανα γέλια με την συμπαρουσιάστρια Έλενα Παπαδοπούλου, ο Σωτήρης Νίνης συνέχισε να κάνει τα προγνωστικά του για τον αγώνα.
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