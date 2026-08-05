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Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ήταν καλεσμένος στο pregame της αναμέτρησης στον ΣΚΑΪ.

Ένα αστείο απρόοπτο έλαβε χώρα λίγο πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ κατά τη ζωντανή μετάδοση του ΣΚΑΪ.

«Θύμα» ο Σωτήρης Νίνης και η Έλενα Παπαδοπούλου. Ο ποδοσφαιριστής ήταν καλεσμένος στο pregame της αναμέτρησης όταν ξαφνικά και ενώ ήταν σε live μετάδοση άνοιξαν τα μπεκ του αγωνιστικού χώρου.

«Λογικά θα βραχούμε» είπε ο Νίνης κοιτώντας πίσω του με την δημοσιογράφο να απαντά «α ωραία, μπράβο, πολύ ωραία περνάμε».

Μετά τα πρώτα αμήχανα γέλια με την συμπαρουσιάστρια Έλενα Παπαδοπούλου, ο Σωτήρης Νίνης συνέχισε να κάνει τα προγνωστικά του για τον αγώνα.

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