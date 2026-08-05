Από τον Σεπτέμβριο του 2024, τουλάχιστον 12 influencer έχουν δολοφονηθεί στην πόλη Κουλιακάν του Μεξικού.

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το Μεξικό την υπόθεση δολοφονίας γνωστού influencer στην πόλη Κουλιακάν στην πολιτεία Σιναλόα, όταν δολοφονήθηκε εν ψυχρώ την ώρα που έκανε live μετάδοση στο TikTok μαζί με δύο φίλους του.

Ο Σέσαρ Γκαστελούμ, ο οποίος είχε σχεδόν 600.000 ακολούθους στο TikTok και έγινε γνωστός μέσα από κωμικά βίντεο, βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από κατάστημα fast-food στην πόλη Κουλιακάν. Οι τρεις άνδρες φορούσαν τις χαρακτηριστικές πορτοκαλί στολές και τα σακίδια των διανομέων φαγητού.

Σύμφωνα με το Guardian, ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες πλησίασε την παρέα. Ο οδηγός πλησίασε τον Γκαστελούμ από πολύ κοντινή απόσταση και τον πυροβόλησε στο κεφάλι, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Αξιωματούχος ασφαλείας της Σιναλόα επιβεβαίωσε τον θάνατο του influencer, ενώ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Η δολοφονία αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε ένα κύμα ένοπλης βίας που πλήττει την Κουλιακάν, η οποία έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων φατριών του καρτέλ της Σιναλόα για τον έλεγχο της περιοχής.

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Το υπουργείο Ασφαλείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι εξετάζει αρκετές από τις αναρτήσεις του Γκαστελούμ, καθώς «ορισμένες αναφέρονταν σε μια φατρία εγκληματικής οργάνωσης». Παράλληλα, οι αρχές ανέφεραν ότι αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους υπεύθυνους.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν τη δολοφονία και προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη.

«Οι πραγματικοί εκτελεστές, και εφόσον υπάρχει, ο εντολέας της επίθεσης, πρέπει να συλληφθούν. Παράλληλα, πρέπει να αποκαλυφθεί το κίνητρο πίσω από αυτή τη θλιβερή δολοφονία», ανέφερε κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 12 influencers έχουν δολοφονηθεί στην Κουλιακάν από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησαν οι σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες του καρτέλ της Σιναλόα.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στην πολιτεία Χαλίσκο. Πέρυσι, η 23χρονη Βαλέρια Μάρκες δολοφονήθηκε μέσα σε σαλόνι ομορφιάς, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, όπου είχε χιλιάδες ακόλουθους.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα τη σύλληψη του Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα, επικεφαλής εγκληματικού πυρήνα που φέρεται να συνδέεται με το καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, για την υπόθεση της δολοφονίας της.

Ο ίδιος κατηγορείται επίσης ότι έδωσε την εντολή και χρηματοδότησε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, τον Νοέμβριο του 2025, μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο το Μεξικό.