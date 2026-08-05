Σε κατάσταση νέου συναγερμού η Πυροσβεστική.

Πολύ δύσκολες θα είναι οι συνθήκες και την Πέμπτη 6/8 για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα σε κατάσταση συναγερμού, Red Code, θα είναι η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.