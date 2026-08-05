Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ αποτελούν τη μεγαλύτερη αποικία ιπποπόταμων εκτός Αφρικής.

Με σημάδια υποσιτισμού εντόπισαν οι αρχές της Κολομβίας ένα μωρό ιπποπόταμο από την αποικία του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Τον ιπποπόταμο βρήκαν ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού. Το μωρό ιπποπόταμος είχε αποχωριστεί τη μητέρα του και ήταν κρυμμένος μέσα στους θάμνους κατά μήκος της όχθης σε μια αγροτική περιοχή του Πουέρτο Νάρε, πόλης στην Αντιόκια, στον βορρά, εξήγησε την Τρίτη ο Χαβιέρ Βαλένσια, διευθυντής της περιφερειακής περιβαλλοντικής αρχής.

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Το μωρό παρέλαβαν κτηνίατροι, οι οποίοι το περιέθαλψαν καθώς παρουσίαζε «προχωρημένη αφυδάτωση και υποσιτισμό», σύμφωνα με ανακοίνωση. Μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του, ο μικρός ιπποπόταμος μεταφέρθηκε σε καταφύγιο στη Χασιέντα Νάπολες, το μεγάλο ράντσο που άλλοτε ανήκε στον Πάμπλο Εσκομπάρ και τώρα έχει διαμορφωθεί σε θεματικό πάρκο.

Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ

Η Κολομβία έχει περίπου 200 ιπποπόταμους που ζουν ελεύθεροι στη φύση, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλους τους έφερε στην Κολομβία, ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, που σκοτώθηκε σε επιχείρηση της αστυνομίας το 1993 στο Μεδεγίν.

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Ο Πάμπλο Εσκομπάρ τη δεκαετία του 1980 είχε εισάγει τέσσερις ιπποπόταμους στην Κολομβία για τον ιδιωτικό ζωολογικό του κήπο του στη Χασιέντα.

Ωστόσο, μετά τον θάνατό του τον Δεκέμβριο του 1993 τα ζώα διέφυγαν και εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του ποταμού Μαγδαλένα. Εκεί διατάραξαν το οικοσύστημα του ποταμού και άρχισαν να επιτίθενται σε ψαράδες.

Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ όπως είναι γνωστοί, σήμερα θεωρούνται χωροκατακτητικό είδος. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε νωρίτερα φέτος ένα σχέδιο για τη θανάτωση περίπου 80 ιπποπόταμων, μετά τις προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού τους μέσω στείρωσης, οι οποίες απέτυχαν.

Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ αποτελούν τη μεγαλύτερη αποικία ιπποπόταμων εκτός Αφρικής.