Η Φιόνια, ο διάσημος ιπποπόταμος είναι star στα social media.

Η Φιόνα, ο ιπποπόταμος, γιόρτασε τα 9α γενέθλιά της και οι φροντιστές της της είχαν μία έκπληξη.

Ο αγαπημένος ιπποπόταμος, που έχει γίνει star στα social media ζει στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, και το Σάββατο έγινε 9 ετών. Η πόλη προετοιμαζόταν για τη σαρωτική χιονοκαταιγίδα που πλήττει τις ΗΠΑ αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη Φιόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

«Έκανε πολύ κρύο για τη Φιόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της έξω, οπότε η ομάδα φροντίδας της έφερε το πάρτι σε αυτήν! Η Φιόνα απόλαυσε ένα ζουμερό καρπούζι για να γιορτάσει τα 9α γενέθλιά της!» έγραψαν οι φροντιστές της σε ένα βίντεο στο Instagram όπου η Φιόνα καταβροχθίζει το δώρο της.

Σε ένα προηγούμενο βίντεο οι ομάδα της Φιόνα καλούσε όλους να της ευχηθούν.

«Βοηθήστε μας να ευχηθούμε Χρόνια Πολλά για τα 9α γενέθλια στη Φιόνα, τον ιπποπόταμο! Η Φιόνα γεννήθηκε τουλάχιστον έξι εβδομάδες πρόωρα στις 24 Ιανουαρίου 2017. Η ομάδα φροντίδας της εργάστηκε όλο το 24ωρο για να την κρατήσει ζωντανή. Τελικά μεγάλωσε και έγινε πιο δυνατή και κατάφερε να επανενωθεί με τη μαμά της Μπίμπι! Τώρα ζει με την Μπίμπι, τον Τάκερ και τον μικρό της αδερφό Φριτς! Η Φιόνα έχει ευαισθητοποιήσει και έχει ευαισθητοποιήσει το κοινό και έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τους ιπποπόταμους. Είναι πρέσβειρα του είδους της! Το ενδιαφέρον για τον ιπποπόταμο του Νείλου και την προστασία του οικοτόπου του στην Αφρική ωφελεί όλα τα είδη, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε απειλή» ανέφερε η ομάδα.

