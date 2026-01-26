Νεκροί στις ΗΠΑ από το ψύχος και εξαιτίας δυστυχημάτων.

Με κύμα πολικού ψύχους είναι αντιμέτωποι εκατομμύρια Αμερικανοί, λόγω των χιονοκαταιγίδων που έφερε η ιστορική κακοκαιρία που σαρώνει τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 25 θάνατοι έχουν αναφερθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press. Πυκνό χιόνι, πάνω από 30 εκατοστά, έχει πέσει σε μια ζώνη 2.100 χιλιομέτρων, από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία, σταματώντας την κυκλοφορία οχημάτων σε δρόμους, ακυρώνοντας πτήσεις και κλείνοντας τα σχολεία σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιοχές βόρεια του Πίτσμπουργκ δέχθηκαν έως 50 εκατοστά χιονιού και η θερμοκρασία έφτασε έως τους -31 βαθμούς Κελσίου.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι δύο άνθρωποι που παρασύρθηκαν από εκχιονιστικά μηχανήματα, στη Μασαχουσέτη. Δύο έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από δυστυχήματα με έλκηθρο, στο Αρκάνσας και το Τέξας.

Επίσης, μία 28χρονη βρέθηκε νεκρή, καλυμμένη από χιόνι, στο Κάνσας. Στη Νέα Υόρκη, οχτώ άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, σε εξωτερικούς χώρους.

Τη Δευτέρα, περισσότερα από 750.000 νοικοκυριά ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα περισσότερα στον νότο. Στο Νιου Όλμπανι του Μισισίπι, σπίτια και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς ρεύμα για τουλάχιστον μία εβδομάδα, σύμφωνα με ντόπιους αξιωματούχους.

Στις περιοχές που επλήγησαν πιο σφοδρά στο Μισισίπι μεταφέρθηκαν κουβέρτες, ράντζα, εμφιαλωμένα νερά και γεννήτριες σε καταφύγια για τους πολίτες.

Σήμερα, Δευτέρα, η κακοκαιρία προκάλεσε περισσότερες από 8.000 ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πτήσεων, σε όλη τη χώρα. Μία ημέρα νωρίτερα, το 45% των αμερικανικών πτήσεων ακυρώθηκαν, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό από την εποχή της πανδημίας.

