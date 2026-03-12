Από σήμερα έως και την Δευτέρα δεν αναμένονται αλλαγές στον καιρό όπως ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές στον καιρό σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη. Όπως είπε τις μέρες αυτές η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μοναδική παραφωνία ο βοριάς.

Για σήμερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με λίγες συννεφιές προς το ανατολικό Αιγαίο ενώ αργά το απόγευμα θα σχηματίζονται σύννεφα πάνω από βουνά στην ηπειρωτική χώρα που ενδέχεται να δώσουν μπόρες. Τα φαινόμενα αυτά αφορούν την οροσειρά της Πίνδου αλλά και την ορεινή Πελοπόννησο.

Σήμερα η θερμοκρασία θα ξεκινήσει χαμηλά το πρωί ενώ αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 18-20 βαθμούς. Μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά ηπειρωτικά ενώ στα δυτικά θα παραμείνει υψηλή.

Στην Αττική ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με την θερμοκρασία να κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και θα φτάσουν τα 3-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη παρόμοια κατάσταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Επόμενες ημέρες

Κακοκαιρία από την Αφρική θα κινηθεί ανατολικότερα και θα χτυπήσει την Κύπρο με βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης η κακοκαιρία αυτή θα «ενεργοποιήσει» αφρικανική σκόνη που θα κινηθεί ανατολικότερα και θα σκεπάσει την Κύπρο αλλά και τα νοτιοανατολικότερα τμήματα της χώρας αλλά όχι σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αυξηθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν 6-7 μποφόρ. Όπως είπε από την Τρίτη και την Τετάρτη «ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες». Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα πάμε όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε «μεσημβρινή κυκλοφορία» με περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Και κατάληξε λέγοντας «Άνοιξη μέχρι Δευτέρα - Τρίτη και πάμε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις μεσοβδόμαδα» με τις βροχές να εμφανίζονται αρχικά την Τρίτη ενώ ο καιρός θα γίνει πιο άστατος Τετάρτη και Πέμπτη με περισσότερες βροχές.

