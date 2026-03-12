Το σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία συνυποστηρίχθηκε από 135 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Το ΣΑ ΟΗΕ ενέκρινε Ψήφισμα με το οποίο καλεί το Iράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις του κατά κρατών του Κόλπου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν από την ψηφοφορία. Το σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία συνυποστηρίχθηκε από 135 κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην επεξήγηση ψήφου τόνισε ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που συγκηδεμόνευσαν το σχέδιο Ψηφίσματος Μπαχρέιν-Ιορδανίας, υπερψηφίζοντάς το.

Επανέλαβε την έντονη καταδίκη για τις ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου, αλλά και της περιοχής.

Εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και προέτρεψε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να δημιουργήσουν εκ νέου αξιόπιστους διαύλους για διάλογο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κ. Μπαλτά προειδοποίησε επίσης για τις ανησυχητικές συνέπειες αυτής της σύγκρουσης στην θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβυς Μάικλ Γουόλτς, δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «αυτές οι επιθέσεις ήταν τόσο βίαιες και χωρίς καμία διάκριση καθώς το Ιράν πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση, ώστε κράτη που προηγουμένως είχαν σοβαρές διαφωνίες ενώθηκαν πλέον. Μίλησαν με μία φωνή».

Ο κ. Γουόλτς υπογράμμισε επίσης ότι το GCC - Συμβούλιο Κρατών του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, ΗΑΕ, Σ. Αραβία και Ομάν) εμφανίσθηκε ενωμένο υπέρ του Ψηφίσματος.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αμίρ Σάιντ Ιραβανί επέκρινε το Ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και το Iσραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

«Ο ίδιος ο σκοπός αυτού του μεροληπτικού και πολιτικά υποκινούμενου κειμένου, που προωθήθηκε από το ισραηλινό καθεστώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σαφής: να αντιστρέψει τους κανόνες και τη θέση θυμάτων και επιτιθέμενων», δήλωσε. «Επιβραβεύει τα καθεστώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία παραβίασαν τον Χάρτη του ΟΗΕ και διέπραξαν πράξεις επιθετικότητας» πρόσθεσε ο κ. Ιραβανί.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «το ισλαμικό καθεστώς πυροβολεί κατά χωρών της περιοχής από απελπισία, επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη αναγνωρίσει το πραγματικό του πρόσωπο. Το καθεστώς στην Τεχεράνη επιχειρεί να εξαγάγει τρόμο και καταστροφή, αλλά ακόμη και το Συμβούλιο Ασφαλείας εξαντλεί την υπομονή του απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».