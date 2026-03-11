Αντισυμβατικός και ατρόμητος ο Γιώργος Μαρίνος, τόλμησε να πει την αλήθεια του.

Σε μια εποχή που η διαφορετικότητα καταδιωκόταν και οι κοινωνικές ταμπέλες όριζαν τη ζωή, ο Γιώργος Μαρίνος τόλμησε να ζήσει ανοιχτά. Η δημόσια αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας του και η αγάπη του για την Κατιάνα Μπαλανίκα έγραψαν ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η αλήθεια και ο έρωτας μπορούν να σπάσουν κάθε κανόνα.

Ο αγαπημένος showman, δεν είδε την διαφορετικότητα του ως ταμπού. Αντιθέτως, την αντιμετώπισε με ειλικρίνεια και μια θεατρική αυτοπεποίθηση που χαρακτήριζε τη δημόσια παρουσία του. Μάλιστα, είχε μιλήσει πρώτα στους γονείς του ήδη από την εφηβεία, αποδεικνύοντας πως η ειλικρίνεια ήταν για εκείνον τρόπος ζωής, όχι μόνο δημόσιο statement.

Η προσωπικότητά του άφησε σημάδι και στο καλλιτεχνικό περιβάλλον. Ο Κώστας Τουρνάς εμπνεύστηκε από τη σκηνική του αύρα και έγραψε το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο», που αντικατοπτρίζει την εκκεντρικότητα και την αυθεντικότητα του Μαρίνο.

Έρωτας πέρα από τα στερεότυπα

Ο Γιώργος Μαρίνος γνώρισε έναν έρωτα που σημάδεψε τη ζωή του, την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα. Η σχέση τους διήρκησε περίπου τέσσερα χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ξεπέρασε κάθε κοινωνική κατηγοριοποίηση.

Ο ίδιος περιέγραφε την Κατιάνα ως τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, χωρίς όμως να επιδιώξει γάμο ή παιδιά, θεωρώντας πως θα ήταν άδικο για ένα παιδί να μεγαλώσει μέσα σε προκαταλήψεις και κοινωνικές κρίσεις για το παρελθόν του.

Αν και η ερωτική τους σχέση τελείωσε, η φιλία και η συνεργασία τους παρέμειναν αδιάσπαστες. Μαζί εμφανίστηκαν σε ιστορικά νυχτερινά κέντρα όπως η «Μέδουσα», ενώ η αμοιβαία εκτίμηση τους διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής τους.

