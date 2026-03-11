Αν η ένταση συνεχιστεί και οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν περιορισμένες, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι ανοδικά, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης, το αμερικανικό αργό κατέγραφε μικρή άνοδο περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ διαμορφωνόταν κοντά στα 89 δολάρια.

Η άνοδος έρχεται μετά τη σημαντική πτώση της Τρίτης, όταν οι τιμές είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 11%, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας που συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των τιμών αποτελεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και στην ενεργειακή τροφοδοσία, οδηγώντας κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να εξετάζουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προτείνει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές και να διασφαλιστεί η επάρκεια στην παγκόσμια αγορά. Τα κράτη-μέλη του οργανισμού διαθέτουν σήμερα περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια δημόσιων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ επιπλέον περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια διατηρούνται από τη βιομηχανία υπό κρατική υποχρέωση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για την πορεία των τιμών. Αν η ένταση συνεχιστεί και οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν περιορισμένες, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Αντίθετα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της κρίσης τις επόμενες εβδομάδες, οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 60 έως 70 δολαρίων που καταγράφονταν νωρίτερα μέσα στη χρονιά.