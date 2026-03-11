Ο καθηγητής Φοντ Ιζαντί προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να παραμείνουν κλειστά μέχρι να αποζημιωθεί το Ιράν.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» του Ιράν στον πόλεμο, εκτιμά ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης Φοντ Ιζαντί, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το κλείσιμο των Στενών μπορεί να βλάψει τη διεθνή εικόνα του Ιράν, λέγοντας πως «Το Ιράν δεν επιδιώκει δημοτικότητα».

Η ιρανική κυβέρνηση «θέλει να διασφαλίσει ότι τα σύνορα του Ιράν θα παραμείνουν άθικτα και πως οι επιθέσεις εναντίον της χώρας, κάθε λίγους μήνες από Ισραηλινούς και Αμερικανούς, θα σταματήσουν», τόνισε.

Ο Ιζαντί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν «δύο πυρηνικά καθεστώτα επιτίθενται κάθε λίγους μήνες», και πρόσθεσε ότι η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε στην Τεχεράνη και σε άλλες χώρες της περιοχής «πρέπει να αποζημιωθεί».

«Το Ιράν έχει υποστεί ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες 12 ημέρες… Αυτές πρέπει να πληρωθούν», τόνισε.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για πολλούς, πολλούς μήνες ακόμη, εκτός αν επιλυθεί αυτή η οικονομική πλευρά της υπόθεσης», προέβλεψε, προσθέτοντας ότι «η αλλαγή της κυβέρνησης του Ιράν είναι μια ουτοπική ιδέα».

Με πληροφορίες από Al Jazeera