Οι δηλώσεις Τραμπ καθησυχάζουν τις αγορές, η Μέση Ανατολή φλέγεται

Σε μια σημαντική μετατόπιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο προέβλεπε διάρκεια έως και πέντε εβδομάδων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα πως η Αμερική έχει εκπληρώσει πολλούς από τους στόχους της στο Ιράν και ο πόλεμος θα «τερματιστεί σύντομα».
Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έγιναν καθώς σύμβουλοι του ζητούν να τελειώσει άμεσα με τον πόλεμο, λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσε τη Δευτέρη τρομακτική άνοδο των τιμών πετρελαίου, που έφτασε σχεδόν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, προτού υποχωρήσει κάτω από τα 90 δολάρια.
Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου».
«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», υποστήριξε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο».
Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ακόμη πως η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις - με τον Τραμπ να ανταπαντά απειλώντας να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία πολύ πιο σκληρά.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε ακόμη ένα drone09:34:20
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας αναχαίτισε και κατέστρεψε ένα drone ανατολικά της επαρχίας αλ-Χαρτζ.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση δύο drones που κατευθύνονταν προς τα ανατολικά της χώρας, καθώς και την προηγούμενη αναχαίτιση άλλων δύο κοντά στην επαρχία αλ-Χαρτζ.
Το IRGC δηλώνει ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Κουρδιστάν του Ιράκ09:26:17
Ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης αναφέρει ότι επλήγη το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στην αεροπορική βάση Χαρίρ στο Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν.
Πέντε πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της στρατιωτικής εγκατάστασης, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Εικόνες καταστροφής στον Λίβανο09:22:35
Εικόνες από το κατεστραμμένο κτίριο που στέγαζε υποκατάστημα της Al-Qard Al-Hassan, ενός μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί από τη Χεζμπολάχ.
Ανησυχία για τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν08:34:12
Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των μελών της γυναικείας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν και κάλεσε τις αρχές της Αυστραλίας να διασφαλίσουν ότι όλες οι παίκτριες έχουν ενημερωθεί σαφώς για το δικαίωμά τους να ζητήσουν προστασία στη χώρα.
Σημειώνεται πως πέντε μέλη της ομάδας έχουν ήδη λάβει βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αφού ενημέρωσαν αξιωματούχους της αυστραλιανής κυβέρνησης ότι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ιράν.
Παραμένει ασαφές αν και άλλες παίκτριες ή μέλη της αποστολής θα ζητήσουν επίσης να παραμείνουν στη χώρα.
Ιρανοί ακτιβιστές ξάπλωσαν νωρίτερα στο οδόστρωμα έξω από το ξενοδοχείο στο Gold Coast για να μπλοκάρουν τη διαδρομή ενός λεωφορείου που μετέφερε τις παίκτριες.
Ολονύχτιες επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο08:07:39
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μεταδίδει ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ άλλων στη Σρίφα, στη Ριχάνε Τσακρά και στα υψώματα Αΐν ελ-Τινέχ στη δυτική Μπεκάα.
Υπάρχουν επίσης αναφορές για σφοδρές συγκρούσεις στα περίχωρα της Χιάμ στο νότιο Λίβανο, με κατοίκους να ακούν βομβαρδισμούς, φωτοβολίδες και πυρά.
Όπως μεταδώσαμε νωρίτερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε δύο περιοχές της επαρχίας Μπιντ Τζμπέιλ, σύμφωνα με το NNA.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.313 έχουν τραυματιστεί στο τελευταίο κύμα ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.
Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τον πόλεμο07:56:13
Τραμπ: Θάνατος, φωτιά και οργή θα βασιλεύσουν πάνω τους07:48:07
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyv2ao83w5d?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις όσο χρειαστεί07:31:10
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεχίσει τις επιθέσεις για όσο διάστημα χρειαστεί και απέκλεισε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα».
Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε επίσης στο αμερικανικό δίκτυο PBS News την Τρίτη ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις και ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονται πλέον στην ατζέντα.
Σήμερα η τηλεδιάσκεψη των ΥΠΟΙΚ της G7 - Τι προτείνουν οι ΗΠΑ για τα αποθέματα07:17:56
Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να εξετάσουν την πιθανότητα απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά.
Σύμφωνα με πηγές, οι ΗΠΑ προτείνουν συντονισμένη διάθεση 300 έως 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα συνολικά στρατηγικά αποθέματα της G7, που φτάνουν περίπου τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια. Η πιθανή παρέμβαση θα συζητηθεί περαιτέρω μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας.
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι βρίσκονται στο τραπέζι «όλες οι διαθέσιμες επιλογές», συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου των κρατών-μελών, τα οποία ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια.
Παράλληλα, υπάρχουν επιπλέον περίπου 600 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων που διατηρούν οι εταιρείες του κλάδου υπό κυβερνητική υποχρέωση.
ΝΥΤ: Θραύσματα αμερικανικού πυραύλου στο σχολείο θηλέων της Μινάμπ07:08:30
Θραύσματα πυραύλου, που φέρονται να προέρχονται από τα φονικά πλήγματα τα οποία έπληξαν ναυτική βάση και δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, φέρουν τις σημάνσεις αμερικανικού πυραύλου cruise, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.
Φωτογραφίες των θραυσμάτων αναρτήθηκαν στο Telegram από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν και παρουσιάστηκαν ως «τα απομεινάρια του αμερικανικού πυραύλου που έπεσε πάνω στα παιδιά του σχολείου της Μιναμπ».
Τα συντρίμμια εκτίθενται πάνω σε ένα τραπέζι κοντά στο κουφάρι του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου καταστράφηκε σε πλήγμα ακριβείας, σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση των Times. Τουλάχιστον 175 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά, φέρεται να σκοτώθηκαν.
Η Συρία καταγγέλλει επίθεση της Χεζμπολά στην επικράτειά της07:03:21
Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι η Χεζμπολά άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας.
«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολά έριξαν αυτές της οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.
«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολά στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.
Σημειώνεται πως η Χεζμπολά υποστήριζε στρατιωτικά τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συμμαχία ισλαμιστών. Έκτοτε οδοί ανεφοδιασμού της Χεζμπολά μέσω Συρίας αποκόπηκαν.
Νεκρή 29χρονη στο Μπαχρέιν07:01:18
Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.
Τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αναχαιτίζουν απειλές από πυραύλους και drones06:54:46
Τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών των ΗΑΕ προειδοποίησαν τους πολίτες να «παραμείνουν σε ασφαλές μέρος» και να λαμβάνουν υπόψη τους «προειδοποιήσεις και ενημερώσεις» από τους επίσημους ιστότοπους, καθώς τα συστήματα αεράμυνας εργάζονται για να εξουδετερώσουν απειλές από ιρανικά drones και πυραύλους.
«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας και της αναχαίτισης drones και περιφερόμενων πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς υποδέχεται τη σορό του έβδομου αμερικανού στρατιώτη06:22:52
Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε χθες Δευτέρα σε σύντομη τελετή για την επιστροφή της σορού του έβδομου αμερικανού στρατιωτικού πεσόντος στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης Ντόβερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, στις ανατολικές ΗΠΑ.
Τον συνόδευσαν ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν καθώς το πτώμα μεταφέρθηκε από μεταγωγικό αεροσκάφος σε νεκροφόρα.
Ο λοχίας Μπέντζαμιν Πένιγκτον, 26 ετών, σκοτώθηκε σε πλήγμα του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν οι αμερικανικές αρχές.
Τα άλλα έξι θύματα, πέντε άνδρες και γυναίκα, ήταν έφεδροι ανεπτυγμένοι στο Κουβέιτ, που σκοτώθηκαν σε πλήγμα ιρανικού drone εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής θέσης στο λιμάνι Σουάιμπα.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέστη το Σάββατο σε σύντομη τελετή επιστροφής των λειψάνων τους στις ΗΠΑ, επίσης στη βάση της USAF στο Ντόβερ.
Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν παρών, όπως και οι Πιτ Χέγκσεθ και Νταν Κέιν.