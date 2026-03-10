Οι δηλώσεις Τραμπ καθησυχάζουν τις αγορές, η Μέση Ανατολή φλέγεται

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στον Κόλπο.

Σε μια σημαντική μετατόπιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο προέβλεπε διάρκεια έως και πέντε εβδομάδων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα πως η Αμερική έχει εκπληρώσει πολλούς από τους στόχους της στο Ιράν και ο πόλεμος θα «τερματιστεί σύντομα».

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου έγιναν καθώς σύμβουλοι του ζητούν να τελειώσει άμεσα με τον πόλεμο, λόγω της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσε τη Δευτέρη τρομακτική άνοδο των τιμών πετρελαίου, που έφτασε σχεδόν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, προτού υποχωρήσει κάτω από τα 90 δολάρια.

Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», υποστήριξε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ακόμη πως η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις - με τον Τραμπ να ανταπαντά απειλώντας να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία πολύ πιο σκληρά.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

LIVE