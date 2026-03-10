Τι καταδεικνύει η αντίδραση Μεϊμάρογλου.

Δεν είναι η ηχηρή διάψευση του Βαγγέλη Κορακάκη ότι συμμετέχει στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ που χαλάει την δεύτερη ανακοίνωση της Επιτροπής Σκανδαλίδη. Είναι και η ανάρτηση του Γιάννη Μεϊμάρογλου για τον Θεοδόση Πελεγρίνη.

Ως γνωστόν ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκ των στενότερων συνεργατών της Άννας Διαμαντοπούλου και η ανάρτησή του εκφράζει απολύτως την πρώην Επίτροπο.

«Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία - που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές - δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει με νόημα ο Γ. Μεϊμάρογλου στην ανάρτησή του.

Τώρα γιατί δεν έκανε απευθείας την ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου;

Προφανώς δεν ήθελε να χαλάσει το κλίμα ενόψει του Συνεδρίου...