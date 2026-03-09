43 μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 3Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 43 μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 14:00 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (asep.gr), καταβάλλοντας παράβολο ύψους 15 ευρώ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P. – Air Traffic Safety Electronics Personnel).

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη αναγκών τόσο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όσο και σε περιφερειακά αεροδρόμια και κέντρα ελέγχου σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Η κατανομή των θέσεων

Οι 43 θέσεις κατανέμονται σε σημαντικές υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε όλη τη χώρα.

Ανατολική Αττική – Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος»

5 θέσεις στη Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας

Περιφερειακά αεροδρόμια

Ζάκυνθος: 2 θέσεις

Ηράκλειο: 5 θέσεις

Θήρα (Σαντορίνη): 2 θέσεις

Σητεία: 1 θέση

Μύκονος: 1 θέση

Ρόδος: 1 θέση

Κέντρα Ελέγχου και Κεντρικές Υπηρεσίες (Αθήνα)

Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας: 10 θέσεις

Κέντρο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης: 10 θέσεις

Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης: 6 θέσεις