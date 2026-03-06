Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για κάλυψη των κενών στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026. Ειδικότερα η νέα κάλυψη αφορά 5 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και 8 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν με την παρούσα διαδικασία θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 5160/2024 (Α΄195).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ

Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ