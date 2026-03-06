Ο ευρωβουλευτής ζητά να διευκρινιστεί εάν ο στόχος της νέας πρότασης κανονισμού οδηγεί σε εξομοίωση τουρκικών προϊόντων με προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης.

Παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ζητώντας άμεσες διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στο καθεστώς «Made in Europe», στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά την ενίσχυση της βιομηχανικής ικανότητας και την αποανθρακοποίηση στρατηγικών τομέων.

Η ερώτηση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Έλληνα ευρωβουλευτή – μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – να ζητά να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο τα προϊόντα τουρκικής παραγωγής να θεωρούνται ευρωπαϊκής προέλευσης.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εμπορίου Ömer Bolat, ο οποίος υποστήριξε ότι η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει στην πράξη την τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας με τρόπο που θα μπορούσε να επεκτείνει το καθεστώς «EU origin», δηλαδή «ευρωπαϊκής προέλευσης», και σε προϊόντα που παράγονται στην Τουρκία.

Στην παρέμβασή του, ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζει ότι η τελωνειακή ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία θεσπίστηκε το 1995, δεν συνεπάγεται συμμετοχή της Τουρκίας στην ενιαία αγορά ούτε ισοδύναμη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά βιομηχανικά καθεστώτα.

Όπως επισημαίνει, η τουρκική βιομηχανία λειτουργεί σε διαφορετικό κανονιστικό περιβάλλον από εκείνο της ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και να οδηγήσει σε παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων παραγωγής.

Με την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής ζητά να διευκρινιστεί εάν ο στόχος της νέας πρότασης κανονισμού οδηγεί σε εξομοίωση τουρκικών προϊόντων με προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά πόσο μια τέτοια ερμηνεία είναι συμβατή με το ισχύον πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, καθώς και ποιοι μηχανισμοί θα διασφαλίσουν την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Σε επικοινωνία του Dnews.gr με τον ευρωβουλευτή για το θέμα μας δήλωσε τα εξής: «Η παρέμβασή μου αποσκοπεί στο να ακυρώσει οποιαδήποτε προσπάθεια ή ερμηνεία για την ένταξη προϊόντων στο «Made in Europe» που δεν έχουν σχέση με την ταυτότητα, τις προδιαγραφές και τη γεωγραφική προέλευση των ευρωπαϊκών προϊόντων. Δεν μπορεί να δίνουμε μάχη για τη Mercosur και ταυτόχρονα να ανοίγουμε κερκόπορτα ώστε να βαφτίζονται τα τουρκικά προϊόντα «ευρωπαϊκά». Να μην καταντήσει το «Made in Europe» σε «Made elsewhere». Καλώ την κυβέρνηση να αντιδράσει στο Συμβούλιο Υπουργών και φέρνω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας οριστικό μπλόκο σε τέτοιες προσπάθειες».