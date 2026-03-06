Το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει παγκύπρια γενική δοκιμή η αποστολή γραπτού μηνύματος με οδηγίες αυτοπροστασίας, που ετοίμασε το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα μοιάζει πολύ με το ελληνικό «112».

Μπορεί επισήμως η Κυπριακή Δημοκρατία να επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους σχετικά με το επίπεδο κινδύνου ως προς ένα πιθανό νέο χτύπημα εναντίον των βρετανικών βάσεων που εδρεύουν στο νησί, ωστόσο οι κινήσεις της δείχνουν ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα – αν και στο εσωτερικό υπάρχουν φωνές για «προχειροδουλειές» και καταστάσεις που δείχνουν επικοινωνιακό σχεδιασμό.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει παγκύπρια γενική δοκιμή η αποστολή γραπτού μηνύματος με οδηγίες αυτοπροστασίας, που ετοίμασε το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα μοιάζει πολύ με το ελληνικό «112»

Προετοιμασία για όλα

Η αλήθεια είναι ότι για τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων της Κύπρου και των επαρχιακών περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αυτές, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην καθημερινότητα τους. Ούτε και έχουν βιώσει την ανασφάλεια και την ένταση που ζουν οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται κοντά στη βάση του Ακρωτηρίου.

Το μόνο διαφορετικό είναι ότι έχει παρουσιαστεί αύξηση στη ζήτηση καυσίμων –κυρίως, λόγω του φόβου αύξησης της τιμής της βενζίνης- και η αύξηση στις αγορές στα τοπικά σούπερ μάρκετ – σε μικρότερο βαθμό από όσο παρουσιάζεται σε πολλά ρεπορτάζ κυπριακών και ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά ταύτα, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα – κρίνοντας από τις κινήσεις της. Σήμερα θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η εκκένωση του Ακρωτηρίου, ενώ ήδη αποφασίστηκε τα σχολεία της περιοχής να παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη.

Κυπριακό «112»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται να λανσάρει το δικό της σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών, με οδηγίες αυτοπροστασίας, το οποίο έχει στηθεί στα πρότυπα του ελληνικού «112». Οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στις πρώτες δοκιμές και σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παγκύπρια δοκιμή του.

Το κυπριακό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει

Η δοκιμαστική αποστολή θα γίνει σταδιακά από τις 4:30 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. ως ακολούθως:

Pre-paid (χωρίς διεύθυνση) : 4:30 μ.μ.

: 4:30 μ.μ. Επαρχία Πάφου : 5 μ.μ.

: 5 μ.μ. Επαρχία Αμμοχώστου : 5:30 μ.μ.

: 5:30 μ.μ. Επαρχία Λευκωσίας : 6 μ.μ.

: 6 μ.μ. Επαρχία Λάρνακας : 6:30 μ.μ.

: 6:30 μ.μ. Επαρχία Λεμεσού: 7 μ.μ.

Στο μήνυμα που θα αποστέλλεται, θα αναγράφεται η Επαρχία που αφορά το ενδεχόμενο περιστατικό. Διευκρινίζεται ότι τα μηνύματα αποστέλλονται με βάση τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε συνδρομητής στον πάροχο τηλεφωνίας του και όχι με βάση την τοποθεσία όπου βρίσκεται τη στιγμή της αποστολής. Ως εκ τούτου, συνδρομητές που βρίσκονται σε διαφορετική Επαρχία από εκείνη που είναι δηλωμένη στον πάροχό τους θα λάβουν μήνυμα που αφορά την Επαρχία της δηλωμένης διεύθυνσής τους. Σημειώνεται ότι συνδρομητές, για τους οποίους δεν υπάρχει δηλωμένη διεύθυνση, θα λάβουν μήνυμα ανεξαρτήτως Επαρχίας. Σκοπός της δοκιμής είναι να ελεγχθεί η δυνατότητα αποστολής μεγάλου αριθμού μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε το σύστημα να μπορεί να αξιοποιηθεί ως πρόσθετο μέτρο ενημέρωσης των πολιτών, εάν και εφόσον χρειαστεί. Το μέτρο θα αξιοποιηθεί στην παρούσα φάση συμπληρωματικά των υφιστάμενων μέτρων ενημέρωσης των πολιτών.

Η διαδικασία αυτή είναι προσωρινή και θα αντικατασταθεί με το νέο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι, αν λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν με τα πόδια και με ψυχραιμία. Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς. Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε με τα πόδια είτε με όχημα.

Κριτική για επικοινωνιακή διαχείριση

Από εκεί και πέρα, η Πολιτική Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προχωρήσει σε μια σειρά από κινήσεις για την προετοιμασία των πολιτών, σε ενδεχόμενο που το νησί δεχθεί επίθεση. Μάλιστα, τις αδυναμίες αυτών των κινήσεων τις έχουν αναδείξει με ρεπορτάζ τους μεγάλα κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, όπως είναι η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και ο Alpha Κύπρου, γεγονός που προκάλεσε την ενόχληση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις για την εκκένωση σχολείων, έχουν δοθεί οδηγίες για να υπάρχει έτοιμο στο σπίτι ανά πάσα στιγμή ένας σάκος με βασικά ήδη επιβίωσης, ενώ έχει δημιουργηθεί εφαρμογή για κινητά, έτσι ώστε η πολίτες να δουν που βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Ο «Φιλελεύθερος» σε πρόσφατο ρεπορτάζ του, ωστόσο, ανακάλυψε και ανέδειξε αρκετά προβλήματα στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επίσης, ο Alpha Κύπρου ανέδειξε ότι τα καταφύγια είναι ικανά να προστατεύσουν μόλις τον μισό πληθυσμό του νησιού. Επίσης, μεγάλες συζητήσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι αυτά τα καταφύγια είναι στην πραγματικότητα πάρκινγκ πολυκατοικιών, χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές.