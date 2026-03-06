Στην αγορά του Λονδίνου, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 5,41%, διαμορφούμενο στα 90,03 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε την Παρασκευή τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην αγορά του Λονδίνου, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκε κατά 5,41%, διαμορφούμενο στα 90,03 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024 που η τιμή του Μπρεντ υπερβαίνει το επίπεδο των 90 δολαρίων, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία των αγορών για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η απότομη άνοδος των τιμών αποδίδεται στην εξάπλωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός που προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην ενεργειακή παραγωγή και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει.

Την ανησυχία ενίσχυσε και η προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Κάαμπι, ο οποίος εκτίμησε ότι η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις οικονομίες διεθνώς. Όπως δήλωσε στους Financial Times, οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή τους μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η τιμή του Μπρεντ να εκτιναχθεί ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιζόταν άμεσα, το Κατάρ θα χρειαζόταν «εβδομάδες έως μήνες» για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς παραδόσεων, μετά από επίθεση ιρανικού drone στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Παράλληλα, ανοδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Τα συμβόλαια παράδοσης επόμενου μήνα καταγράφουν άνοδο 4,4%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 52,41 ευρώ ανά μεγαβατώρα.