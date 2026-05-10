Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Βέστερλο, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την ομάδα του Έλληνα διεθνούς να επικρατεί με 3-0.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν στην προσπάθειά του να αλλάξει κατεύθυνση και να αποφύγει αντίπαλο ποδοσφαιριστή, δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο δεξί γόνατο.

Ο Καρέτσας έπεσε αμέσως στο χορτάρι, δείχνοντας να αντιλαμβάνεται πως ο τραυματισμός του ίσως είναι σοβαρός. Λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Το μόνο στοιχείο που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας είναι ότι κατά την έξοδό του φάνηκε να πατά το πόδι του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Πλέον, άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν τόσο τη φύση του τραυματισμού όσο και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης.

Σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, μείωσε ξανά σε απόσταση... αναπνοής από την πρωτοπόρο Μπριζ μετά το άνετο 3-0 επί της Μαλίν.