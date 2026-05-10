Σε ισχύ αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή.

Ο επιβάτης, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, αναμένεται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η διαδικασία επαναπατρισμού βρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27 αναμένεται να προσγειωθεί πρώτα στην Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.

Από εκεί θα παραλάβει τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος είχε προηγουμένως μεταφερθεί από την Τενερίφη με ολλανδικό αεροσκάφος στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης.

Στη συνέχεια, η ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου εκτιμάται ότι θα φτάσει μέσα στις επόμενες έξι ώρες.

Από εκεί, ο επιβάτης θα παραληφθεί άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στην πτήση επιστροφής συμμετέχουν για λόγους ασφάλειας ιατρός και διασώστης–νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επιβαίνει και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφοφρίες του ΕΡΤnews, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή, η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά και όλα τα στάδια της μεταφοράς πραγματοποιούνται βάσει σχεδίου, με στόχο την πλήρη υγειονομική ασφάλεια του επιβάτη και του προσωπικού.

Πηγή ΕΡΤ