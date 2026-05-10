Είναι η πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός στέλνει με αλεξίπτωτο ιατρικό προσωπικό για να παρέχει ανθρωπιστική υποστήριξη, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια του Ατλαντικού για να βοηθήσουν έναν Βρετανό υπήκοο που θεωρείται ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Ο άνδρας έφυγε από το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το θανατηφόρο ξέσπασμα του ιού, στα μέσα Απριλίου για το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας, όπου ζει.

Ανέφερε για πρώτη φορά συμπτώματα δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο και λέγεται ότι είναι σε σταθερή κατάσταση ενώ βρίσκεται σε απομόνωση. Έξι κρούσματα του ιού έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων Βρετανών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή εκτός πλοίου.

Το Σάββατο έγινε επίσης ρίψη οξυγόνου από ένα RAF A400M, με τις προμήθειες να βρίσκονται σε «κρίσιμο επίπεδο» στο νησί, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας (MoD).

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον πρώτο θάνατο στο MV Hondius, το πλοίο έφτασε τώρα στην Τενερίφη, όπου οι αρχές βοηθούν περισσότερους από 100 ανθρώπους να αποβιβαστούν για να επαναπατριστούν.

Τρία άτομα έχουν πεθάνει από την επιδημία, συμπεριλαμβανομένων δύο που επιβεβαιώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από χανταϊό.

Ο χανταϊός μεταφέρεται από τρωκτικά. Οι περισσότεροι ιοί αυτού του είδους δεν μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, αλλά το στέλεχος των Άνδεων, που εντοπίστηκε σε ορισμένα άτομα που βρίσκονταν στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, μεταδίδεται.

Ο Βρετανός που ζει στο νησί, αποβιβάστηκε στις 14 Απριλίου, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Προσγειώθηκαν στο γήπεδο γκολφ του νησιού, σύμφωνα με ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης, με τους κατοίκους να ευχαριστούν που «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε σύντομο χρονικό διάστημα» για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παραδόθηκαν 3,3 τόνοι (3.300 κιλά) ιατρικών εφοδίων για το νοσοκομείο τους.

Ο ταξίαρχος Κάρτραϊτ δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν αφορούσε μόνο τον άνδρα που είναι ύποπτο κρούσμα για χανταϊό, αλλά και την υποστήριξη των άλλων ανθρώπων στο νησί, ειδικά εκείνων που μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή μαζί του.

Πηγή BBC