Το ούζι βρέθηκε κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Ο δράστης παρενόχλησε την 43χρονη.

Ένας 58χρονος σε κατάσταση μέθης σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο τύπου ούζι εναντίον εργαζομένων σε κέντρο διασκέδασης επί της λεωφόρου Θησέως, στις Τζιτζιφιές.

Η 43χρονη μπαργούμαν, σύντροφος του ιδιοκτήτη, χτυπήθηκε στον λαιμό, την ωμοπλάτη και την κάτω γνάθο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ευαγγελισμό, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη λίγα μέτρα μακριά, ανακτώντας το όπλο από το αυτοκίνητό του.

Το επεισόδιο ξεκίνησε γύρω στις 11:30 π.μ., όταν ο θαμώνας, γνωστός για φασαρίες στο μαγαζί, εισέβαλε φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους».

Αφού έγινε αντιπαράθεση με την 43χρονη, που αρνήθηκε την είσοδό του, ο 58χρονος πήγε στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του, πήρε το ούζι και επέστρεψε πυροβολώντας προς την είσοδο.

Καταγγελίες για συχνές φασαρίες στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι και την τραυματισμένη να κείτεται αιμόφυρτη, ενώ ο ιδιοκτήτης έκανε οτοστόπ για να τη μεταφέρουν.

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. ακινητοποίησε τον δράστη, που προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του περίπου 500 μέτρα παρακάτω. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης από άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι βρήκαν το όπλο κρυμμένο κάτω από το κάθισμα. Ο 58χρονος, μη γνωστός στις Αρχές, οδηγήθηκε στην Ασφάλεια,.

Κάτοικοι καταγγέλλουν συχνές φασαρίες στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, που λειτουργεί μέχρι πρωινές ώρες σε κεντρικό σημείο με έντονη κυκλοφορία, ακόμη και παιδιών τα Σαββατοκύριακα. «Απορώ γιατί δεν κλείνει», σχολίασε χαρακτηριστικά αυτόπτης, ενώ οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα και το παρελθόν του δράστη.

Πηγή ΕΡΤ