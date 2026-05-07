Πληροφορίες ότι ο δράστης στο Λιντς δολοφόνησε τη σύζυγό του και την κόρη του προτού αυτοκτονήσει.

Πυροβολισμοί έπεσαν έξω από εστιατόριο στο Λιντς της Αυστρίας, όπου έπεσαν νεκροί τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, ο δράστης σκότωσε δύο γυναίκες έξω από εστιατόριο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ίδιο Μέσο αναφέρει πως ο δράστης ήταν ηλικιωμένος και ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του και την κόρη του, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε περίπου στις 13:30 της Πέμπτης (τοπική ώρα) και ακούγοντας τους πυροβολισμούς αρχικά αυτόπτες μάρτυρες νόμιζαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα.