Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Στελέχη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών τη Δευτέρα κοντά στον Λευκό Οίκο, σε ένα περιστατικό που τραυμάτισε ένα παιδί το οποίο βρισκόταν τυχαία στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για πολιτική βία, περίπου μία εβδομάδα μετά την απόπειρα ενόπλου να παραβιάσει τον φραγμό ασφαλείας στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, σε μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το συμβάν της Δευτέρας εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα, όταν αστυνομικοί με πολιτικά διαπίστωσαν ότι ένα άτομο έφερε όπλο και ζήτησαν ενισχύσεις. Ο άνδρας αντάλλαξε πυρά με τους αστυνομικούς ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την περιοχή, δήλωσε ο Μάθιου Κουίν, αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ένα όπλο κατασχέθηκε από τον άνδρα, του οποίου τα κίνητρα δεν έγιναν άμεσα σαφή, είπε ο Κουίν σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

«Το αν είχε ως στόχο τον πρόεδρο ή όχι, δεν το γνωρίζω», είπε. «Αλλά θα το μάθουμε». Η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς πέρασε από την περιοχή λίγο πριν σημειωθούν οι πυροβολισμοί, πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα κοντά στο National Mall και το Μνημείο της Ουάσινγκτον, μια αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή που συνήθως είναι γεμάτη τουρίστες και εργαζόμενους.

Τόσο το παιδί που χτυπήθηκε όσο και ο ύποπτος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο Κουίν ανέφερε ότι το παιδί δεν έφερε κάποιο απειλητικό για τη ζωή του τράυμα, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του υπόπτου.