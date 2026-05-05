Τι ανέφεραν Παύλος Μαρινάκης και Νίκος Δένδιας για τη σημερινή «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας της Marfin.

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαΐου 2010 όταν τυλίχθηκε στις φλόγες το υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, όπου τρεις άνθρωποι, η Παρασκευή Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η έγκυος, Αγγελική Παπαθανασοπούλου άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Σε μήνυμά του στο Facebook, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν «μια κακιά στιγμή». Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα.

Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία «ερμηνεία» για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία.

Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία».

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας σημείωσε: «16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Marfin, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα: την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη».

