Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε ότι η κυπριακή θυγατρική της, Kymora Limited, η οποία αποτελεί τη μοναδική μέτοχο της Attica Πολυκαταστήματα, εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσης μέρους των υφιστάμενων μετοχών της τελευταίας στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό εξέταση και η πιθανή εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), κίνηση που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική εξέλιξη για την παρουσία της εταιρείας στην κεφαλαιαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η IDEAL Holdings, σε συνεργασία με την attica, έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την αξιολόγηση της εν λόγω συναλλαγής, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια οριστική απόφαση.

Όπως επισημαίνεται, η τελική απόφαση σχετικά με τη δημόσια προσφορά και ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών, καθώς και οι όροι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Η ενδεχόμενη συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση πολλαπλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η λήψη εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, οι επικρατούσες συνθήκες στις αγορές, καθώς και οι απαιτούμενες κανονιστικές και εποπτικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της αίτησης εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές.

