Η IDEAL Holdings παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξής της για την περίοδο 2026–2028, εστιάζοντας στη συνέχιση των επενδύσεων και στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της.

Η διοίκηση της εταιρείας, σε ενημέρωση προς αναλυτές και εκπροσώπους του Τύπου, ανέλυσε το πλάνο δράσης για την επόμενη τριετία, που στηρίζεται σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των τροφίμων, του λιανικού εμπορίου και της τεχνολογίας.

Η IDEAL Holdings, διαθέτοντας ρευστότητα 400 εκατ. ευρώ μετά τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors, προγραμματίζει νέες και συμπληρωματικές επενδύσεις με προτεραιότητα στους τομείς όπου έχει ήδη παρουσία. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην ενίσχυση της κερδοφορίας των υφιστάμενων επενδύσεων, διατηρώντας μερισματική πολιτική με απόδοση 40–50% των καθαρών κερδών για την επόμενη τριετία.

Από το 2021 έως σήμερα, η IDEAL Holdings έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 390 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αποδόσεις διπλάσιες του αρχικού κεφαλαίου (CoC 2x) και εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) 48%.

Η εταιρεία επικεντρώνεται σε εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αξίας 70 έως 300 εκατ. ευρώ, με στρατηγική «off-market sourcing» και ενεργή διαχείριση για την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των εταιρειών που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Στον τομέα των τροφίμων, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εφαρμόζει σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων που προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 29% και EBITDA κατά 55% έως το 2028. Περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης σε Σίνδο και Αθήνα, εκσυγχρονισμό των κέντρων logistics, ανάπτυξη νέων προϊόντων και ενίσχυση των εξαγωγών.

Για το 2025 τα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 128 εκατ. ευρώ από 121 εκατ. ευρώ το 2024, με τα EBITDA να αυξάνονται σε 15 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ.

Στον χώρο του λιανικού εμπορίου, τα πολυκαταστήματα attica προχωρούν σε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Elevation Project». Το σχέδιο περιλαμβάνει δημιουργία νέων καταστημάτων, αναβάθμιση του προϊοντικού μείγματος, ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Προβλέπεται αύξηση εσόδων κατά 24% και EBITDA κατά 28% έως το 2028, ενώ την περίοδο 2022–2025 τα έσοδα αυξήθηκαν από 191 εκατ. ευρώ σε 242 εκατ. ευρώ και τα EBITDA από 19 εκατ. ευρώ σε 28 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα της πληροφορικής, η IDEAL Holdings έχει διαμορφώσει έναν ενιαίο τεχνολογικό όμιλο με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες. Μέσω των εταιρειών Adacom, Byte, IDEAL Technology και BlueStream δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, οι υποδομές Cloud και η ανάπτυξη λογισμικού.

Το σχέδιο 2026–2028 περιλαμβάνει ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων, αξιοποίηση επενδύσεων σε άμυνα και κρίσιμες υποδομές και περαιτέρω διεθνοποίηση.

Ο κλάδος αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα κατά 36% και τα EBITDA κατά 47% έως το 2028. Ήδη την περίοδο 2020–2025 τα έσοδα αυξήθηκαν από 11 εκατ. ευρώ σε 110 εκατ. ευρώ και τα EBITDA από 1 εκατ. ευρώ σε 15 εκατ. ευρώ.