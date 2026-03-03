Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα, τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Είμαστε συνολικά, απολύτως, στη διάθεσή σας», τόνισε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

«Ήρθα να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη (σ.σ.: Πάλμας, υπουργός Άμυνας της Κύπρου) και στο σύνολο του κυπριακού λαού τη στήριξη του πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και του συνόλου του ελληνικού λαού», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας ότι «πράγματι είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας, όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και τις δυνατότητές της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο και τον κυπριακό λαό».

«Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη μετά, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα φιλοφρόνηση και εγκάρδια υποδοχή», υπογράμμισε.

Χριστοδουλίδης: Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα

O κ. Χριστοδουλίδης από την πλευρά του, δήλωσε: «Θέλω δημόσια εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τόσο τον πρωθυπουργό όσο και εσένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα. Μια κίνηση ιδιαίτερα ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση η οποία ανοίγει τον δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τη δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπήρξε ανταπόκριση. Είμαι σε επαφή με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και αυτό δείχνει και τον τρόπο που η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκριθεί.

»Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, μέσα από τις ενέργειές μας, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, είμαστε πάντοτε μέρος της λύσης και αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή μας. Μια περιοχή που, όπως γνωρίζεις πολύ καλά από όλες τις ιδιότητες σου, έχει παρά τις πολλές προκλήσεις, έχει και πολλές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία που η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν.

»Με αυτά τα λόγια και επαναλαμβάνοντας τις θερμές ευχαριστίες του κυπριακού λαού, της Κυπριακής Πολιτείας για την άμεση ανταπόκριση, ευχαριστίες και προς τον ελληνικό λαό, σε καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στην Κύπρο».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Δένδιας, η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» απέπλευσαν χθες το βράδυ, Δευτέρα 2 Μαρτίου, από το ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

