Γονείς και μαθητές περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ για το μέλλον των εκδρομών ενώ ήδη δυο σχολεία έχουν «εγκλωβιστεί» στην Κύπρο λόγω της κατάστασης.

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και για τις ελληνικές μαθητικές αποστολές που βρίσκονται στην Κύπρο στο πλαίσιο σχολικών εκδρομών μέσω μέσω προγραμμάτων Erasmus.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr 14 μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην Αγία Νάπα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή όλων των μελών της αποστολής.

Παράλληλα σύμφωνα με το zarpanews.gr στην Κύπρο βρίσκονται 18 μαθητές του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου και δύο εκπαιδευτικοί. Να σημειωθεί ότι χθες επέστρεψαν ασφαλείς στην Κρήτη οι 3 εκπαιδευτικοί και 40 μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Σητείας που επίσης είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΑΙΘΑ είναι σε διαρκή επικοινωνία για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών με όλες τις αποστολές να παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον, με τους συνοδούς καθηγητές να διασφαλίζουν την ομαλή διαμονή και την ψυχολογική στήριξη των μαθητών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsziuzpfupl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγές ΥΠΑΙΘΑ στο Dnews για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις σχολικές εκδρομές», διαβεβαιώνουν πηγές του ΥΠΑΙΘΑ στο Dnews. Το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει καμία ένδειξη που να απαιτεί συλλήβδην την ακύρωση των προγραμματισμένων σχολικών εκδρομών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Κύπρο, καθώς και με τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν καθημερινά τις πληροφορίες αλλά προς το παρόν η κατάσταση θεωρείται υπό έλεγχο. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε νέο δεδομένο που θα θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή των εκδρομών, το ΥΠΑΙΘΑ είναι έτοιμο να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενης ακύρωσης ή αναπρογραμματισμού των προγραμμάτων.

Παράλληλα οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν κληθεί να ενημερώσουν το ΥΠΑΙΘΑ για τις τρέχουσες και μελλοντικές εκδρομές, όχι μόνο στις περιοχές με αυξημένο κίνδυνο, αλλά για όλα τα σχολεία, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις χωρίς να προκληθεί οικονομική ζημία στις οικογένειες των μαθητών.