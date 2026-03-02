Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, τονίζει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, αναφέρει σε δήλωσή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφερόμενη στο περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Σε ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει: «Είχα συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι», ανέφερε.

«Παρόλο που η Κύπρος δεν ήταν στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», κλείνει την ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν.

