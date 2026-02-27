Η γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ δήλωσε πως «λυπάται» γι' αυτή την «πολύ επιζήμια» απόφαση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, παρά τις ισχυρές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από τη Γαλλία.

«Στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, συζήτησα εμπεριστατωμένα αυτό το ζήτημα με τα κράτη μέλη και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σ' αυτήν τη βάση, η Κομισιόν θα προχωρήσει στο εξής στην προσωρινή εφαρμογή», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε σύντομη ομιλία της προς τον Τύπο.

Η γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ δήλωσε πως «λυπάται» γι' αυτή την «πολύ επιζήμια» απόφαση.

«Είναι μια απόφαση για την οποία λυπάμαι», δήλωσε η υπουργός στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «δεν συμβαδίζει με το σεβασμό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα έπρεπε να είχε επικρατήσει».

Η Ζενεβάρ κατήγγειλε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν λέγοντας πως είναι «πολύ επιζήμια για τη λειτουργία των θεσμών μας και κυρίως για το πνεύμα των ευρωπαϊκών θεσμών μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συμφωνία

Οι λατινοαμερικανικές χώρες της Mercosur και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν στα μέσα Ιανουαρίου την εν λόγω συνθήκη, με την οποία δημιουργείται μία από τις πιο μεγάλες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο.

Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, οίνους και οινοπνευματώδη στη λατινική Αμερική, διευκολύνοντας παράλληλα τις εισαγωγές στην Ευρώπη μοσχαρίσιου κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική.

Για τους επικριτές της συνθήκης, αυτή θα προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς θα εισάγονται προϊόντα λιγότερο ακριβά, τα οποία δεν θα τηρούν αναγκαστικά τις προδιαγραφές της ΕΕ, καθώς οι έλεγχοι δεν είναι επαρκείς.

Όμως η εφαρμογή αυτής της συνθήκης, η οποία έχει καταγγελθεί έντονα από ορισμένους αγρότες, κυρίως στη Γαλλία, είχε ανασταλεί κατόπιν ψηφοφορίας των ευρωβουλευτών.

Οι ευρωβουλευτές είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη της ΕΕ για να επιβεβαιώσει ότι η εν λόγω συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη είναι πράγματι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές συνθήκες - μια διαδικασία που απαιτεί μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ωστόσο τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη συμφωνία με προσωρινό τρόπο, μετά την επικύρωσή της από τις πρώτες χώρες της Mercosur, κάτι που έκαναν χθες, Πέμπτη, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη.

Ένθερμος υποστηρικτής της συμφωνίας, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε ζητήσει αυτή την προσωρινή εφαρμογή της, στην οποία ήταν ωστόσο κατηγορηματικά αντίθετη η Γαλλία.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ