Μια ισπανική νεοφυής επιχείρηση πουλάει υπνοδωμάτια σε διαμερίσματα που μοιράζεται κάποιος με αγνώστους, ένας Βρετανός κατασκευαστής προσφέρει στεγαστικά δάνεια για φίλους που είναι πρόθυμοι να αγοράσουν κάτι μαζί, ενώ μερίδια (ποσοστά ιδιοκτησίας) σε ενοικιαζόμενα ακίνητα βοηθούν ενοικιαστές να καλύψουν το κόστος στέγασής τους. Τέτοιου είδους ασυνήθιστες ρυθμίσεις αναδεικνύουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι νέοι Ευρωπαίοι για να αντιμετωπίσουν μια στεγαστική κρίση που τους έχει πλήξει περισσότερο από άλλους.

Την τελευταία δεκαετία, οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 10% ταχύτερα από τα εισοδήματα, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι οι νέοι υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση.

Ενώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο για να καταστεί η στέγαση πιο προσιτή δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, ορισμένες επιχειρήσεις προσφέρουν καινοτόμους τρόπους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ολοένα και πιο απαιτητική αγορά ακινήτων.

Στην Ισπανία, όπου η στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και άλλες μεγάλες πόλεις επιδεινώθηκε από την αύξηση των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, η Habitacion.com προσφέρει μεμονωμένα δωμάτια έναντι έως και 80.000 ευρώ (95.200 δολάρια) - περίπου το ένα τρίτο της τιμής που θα έπιανε ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο σε παρόμοιες περιοχές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πέρυσι πούλησε 200 δωμάτια και διαθέτει λίστα αναμονής 32.000 ατόμων, για ακίνητα σε επτά πόλεις τα οποία είναι καταχωρημένα στον ιστότοπό της.

Συγκάτοικοι με... αγνώστους

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Oriol Valls λέει ότι η εταιρεία του προσφέρει λύση σε όσους πιέζονται οικονομικά - επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 26% την τελευταία δεκαετία, ενώ οι τιμές των ακινήτων κατά 81%.

«Οι άνθρωποι δεν παντρεύονται πλέον, ή αν παντρευτούν, δεν κάνουν παιδιά… ή το κάνουν πολύ αργότερα», είπε. «Χρειάζονται πολύ μικρότερους χώρους διαβίωσης που να είναι και πολύ πιο προσιτοί οικονομικά».

Οι πελάτες πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια συμβατότητας - που περιλαμβάνουν ερωτήσεις όπως αν έχουν σύντροφο ή αν πλένουν τα πιάτα μετά το φαγητό - ώστε να ταιριάξουν με συνιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν προσωπικά δάνεια αντί στεγαστικά και αν στο μέλλον θέλουν να πουλήσουν το δωμάτια, πρέπει να απευθυνθούν στην εταιρεία.

Ο Άλβαρεζ, υποψήφιος αγοραστής, δήλωσε ότι η Habitacion.com προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει προσωπικό δάνειο 10 ετών από περιφερειακή τράπεζα με επιτόκιο 6%, διπλάσιο από τον μέσο όρο των στεγαστικών δανείων, αλλά τελικά δεν βρήκε διαθέσιμα δωμάτια στη Μαδρίτη όπου ζει.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το σχέδιο, μπορεί να αποτελεί καλή επιλογή για νέους χωρίς επαρκείς αποταμιεύσεις, ωστόσο «χάνει κάθε ελκυστικότητα αν δεν μπορώ να ζήσω με τη σύντροφό μου».

Κάνε τον φίλο σου... συνιδιοκτήτη

Στο μεταξύ, στο Λονδίνο, η κατασκευαστική εταιρεία Fairview διαθέτει το πρόγραμμα «Buddy Up» (Συνεργάσου με έναν φίλο), το οποίο προσφέρει διασύνδεση φίλων που θέλουν να αγοράσουν μαζί ακίνητο με μεσίτη και δικηγόρο, καλύπτοντας έως 2.726 δολάρια για νομικά έξοδα.

Δάνεια χωρίς προκαταβολή αλλά με υψηλό κόστος

Τράπεζες στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία επανέφεραν στεγαστικά δάνεια με χαμηλή ή μηδενική προκαταβολή, τα οποία είχαν εξαφανιστεί μετά την οικονομική κρίση του 2008. Έχουν υψηλότερο κόστος και συνήθως απαιτούν υψηλό και σταθερό εισόδημα, αλλά - αν και παραμένουν σπάνια - προσφέρουν μια επιλογή για όσους δεν μπορούν να αποταμιεύσουν για να δώσουν προκαταβολή αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι.

Η Natalie και ο Martin Walker από το West Yorkshire στη βόρεια Αγγλία λένε ότι η ειδοποίηση έξωσης που έλαβαν όταν το μωρό τους ήταν ενός μηνός τους ώθησε να επιλέξουν πέρυσι στεγαστικό δάνειο χωρίς προκαταβολή για να αγοράσουν σπίτι, έπειτα από τέσσερα χρόνια στο ενοίκιο.

«Η αίσθηση σταθερότητας που σου προσφέρει, αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά», είπε η Natalie.

Πίσω στην Ισπανία, η επενδυτική εταιρεία PropHero προσφέρει μερίδιο ιδιοκτησίας σε κτίρια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ισπανία και την Ιρλανδία με ποσά που ξεκινούν από 20.000 ευρώ.

Τελικά, είναι οι άθλιες συνθήκες της αγοράς που κάνουν τους επίδοξους αγοραστές πρώτης κατοικίας να διερευνούν νέες επιλογές και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τις νομικές πολυπλοκότητες, εκτιμά ο Πατρίσιο Παλομάρ, σύμβουλος ακινήτων της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων AIRE Partners.

«Όλες αυτές οι λύσεις στέγασης δείχνουν ότι οι άνθρωποι γίνονται φτωχότεροι».

Με πληροφορίες από Reuters