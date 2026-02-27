Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διαπιστώνει επίσης ότι ένας στους επτά εφήβους σε ολόκληρη την ήπειρο χρησιμοποιεί συσκευή ατμίσματος και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Οι έφηβες στην Ευρώπη παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα παγκοσμίως, ενώ ένας στους επτά εφήβους σε όλη την ήπειρο χρησιμοποιεί συσκευή ατμίσματος και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα δεδομένα, που βασίζονται σε ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δείχνουν ότι έως το 2030 η Ευρώπη θα διατηρήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής καπνού στον κόσμο και αποκαλύπτουν «ιδιαίτερα ανησυχητικές» τάσεις χρήσης καπνού μεταξύ γυναικών και νέων.

Τέσσερις στις δέκα ενήλικες καπνίστριες παγκοσμίως - περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες - ζουν στην Ευρώπη, ενώ 4 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών σε όλη την ήπειρο χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού.

Όσον αφορά τις συσκευές ατμίσματος και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, η Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό εφήβων (13-15 ετών) που είναι τακτικοί χρήστες (14,3%).

Στους ενήλικες, η Ευρώπη έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, μετά την Ασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η χρήση καπνού εκτιμάται ότι προκαλεί 1,1 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Ο Δρ Χανς Κλούγκε, Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι χωρίς «επιταχυνόμενη δράση» η ήπειρος θα παραμείνει η περιοχή με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2030 και πως τα υψηλά ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των παιδιών αποτελούν αποτέλεσμα της στοχευμένης δράσης της βιομηχανίας προς τους νέους.

«Έχουμε ευθύνη να αλλάξουμε πορεία τώρα: να προστατεύσουμε τους νέους από τον εθισμό στη νικοτίνη, να αποτρέψουμε την παρέμβαση της βιομηχανίας στην πολιτική υγείας και να εφαρμόσουμε κανονισμούς», δήλωσε ο Κλούγκε.

«Τα κορίτσια ηλικίας 13 έως 15 ετών στην Ευρώπη έχουν πλέον τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα παγκοσμίως. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα σκόπιμης στρατηγικής της βιομηχανίας που στοχεύει τους νέους με αρωματισμένα προϊόντα και εξελιγμένο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

»Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία και η Ολλανδία αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να υπάρξει αντίδραση μέσω ρύθμισης στα νέα προϊόντα, απαγόρευσης των γεύσεων και περιορισμού της διαφήμισης. Κάθε χώρα σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να πράξει το ίδιο, ώστε να προστατεύσει τις μελλοντικές γενιές».

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών έχει νόμους απαγόρευσης του καπνίσματος που καλύπτουν όλους τους δημόσιους χώρους και μόνο το ένα τέταρτο έχει επιβάλλει απαγορεύσεις στις διαφημίσεις προϊόντων καπνού.

Η Kristina Mauer-Stender, σύμβουλος του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού στην Ευρώπη, δήλωσε: «Δεκαετίες προόδου κινδυνεύουν, εκτός εάν οι πολιτικές συμβαδίσουν με ένα ταχέως εξελισσόμενο τοπίο γύρω από το κάπνισμα. Η εφαρμογή των ίδιων ισχυρών εργαλείων ελέγχου του καπνού και στα νέα και αναδυόμενα προϊόντα είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους και να διατηρήσουμε τα κέρδη στη δημόσια υγεία».

Με πληροφορίες από Guardian