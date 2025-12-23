Μικτά κλιμάκια Δημοτικής Αστυνομίας, ΕΛ.ΑΣ. & Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος και της μη διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους, μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησαν, την Παρασκευή και το Σάββατο 12 και 13 Δεκεμβρίου ελέγχους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης στις περιοχές: Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Πετράλωνα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Κουκάκι και συγκεκριμένα στις οδούς: Τριπτολέμου, Λουκιανού, Καρνεάδου, Πλουτάρχου, Τσακάλωφ, Πατριάρχου Ιωακείμ, στις πλατείες Μοναστηρακίου, Κολοκοτρώνη και Καρύτση και στις οδούς Θεσσαλονίκης, Βουτάδων, Πέλλης, Πειραιώς, Κασσάνδρας, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως. (1η και 3η Δημοτική Κοινότητα)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:« Οι σφραγίσεις καταστημάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, αλλά, δυστυχώς, από μόνες τους δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ιδιαίτερα στους χώρους ψυχαγωγίας. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με όλες τι αρμόδιες Αρχές κι ενισχύουμε τις δράσεις πρόληψης. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα ενταθούν τις ημέρες των εορτών. Ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο μηχανισμό για τον περιορισμό περιστατικών που ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως εκείνα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, μετά και τα τελευταία δραματικά περιστατικά που είδαμε με θύματα ανηλίκους».

Η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, σημείωσε: «Η υλοποίηση του προγράμματος ελέγχων της Ε.Α.Δ. αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας καθώς και των διατάξεων περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς , με βασικούς στόχους την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων» .

Ελέγχθηκαν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν δεκατέσσερις (14) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.600€.

Συγκεκριμένα κατά τους επιτόπιους ελέγχους επιβλήθηκαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

δύο (2) πρόστιμα ύψους 4.500€ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων, για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) στον εσωτερικό τους χώρο (1Χ4.000€ και 1Χ500 €)

πέντε (5) πρόστιμα ύψους 13.500€ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων επιχείρησης, για την ανοχή σε καπνιστές

έξι (6) πρόστιμα ύψους 600€ σε φυσικά πρόσωπα, για την παράβαση του καπνίσματος σε χώρο που απαγορεύεται το κάπνισμα (6Χ100€)

ένα (1) πρόστιμο ύψους 1.000€ σε υπεύθυνο επιχείρησης για την είσοδο και παραμονή ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος ηλικίας.

Κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων μέσα στο 2025

Η δράση είναι το αποτέλεσμα μίας σταθερής συνεργασίας, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά από τον Νοέμβριο του 2024, εντάσσοντας στους ελέγχους τον τελευταίο χρόνο και τη διάθεση αλκοόλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων διεξήγαγε 1.439 ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας κατά το 2023. Κατά το 2025 οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατακόρυφα, αφού ξεπέρασαν τους 1.900, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 120 παραβάσεις.

Οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων πρόκειται να συνεχιστούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ θα ενταθούν ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.