Oι πιο ευάλωτες περιοχές και οι εθελοντές πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα.

Η ρωσόφωνη υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο ερευνητικό ιστότοπο Mediazona και δίκτυο εθελοντών, έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει τα ονόματα 177.477 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, βάσει στοιχείων από ανοιχτές πηγές.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η γεωγραφική κατανομή των απωλειών αποκαλύπτει μια σαφή σύνδεση με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες: περιοχές της Ρωσίας με υψηλότερα επίπεδα φτώχειας εμφανίζουν, κατά κανόνα, και μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στρατιωτών.

Όπως επισημαίνει στο BBC ο αναλυτής του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Αλεξάντρ Κολιάντρ, η επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας και η μείωση των ρυθμών αύξησης των μισθών ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη περισσότερους πολίτες στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο υπογραφής συμβολαίου για συμμετοχή στον πόλεμο. Εκτενέστερη παρουσίαση των στοιχείων δημοσιεύεται στον ιστότοπο The Bell.

Σημειώνεται ότι βασικός δείκτης αξιολόγησης του βιοτικού επιπέδου στη Ρωσία αποτελεί το ελάχιστο όριο διαβίωσης, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα διαμορφωθεί στα 18.939 ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 247 δολάρια τον μήνα.

Η έρευνα δείχνει ότι το 56% των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν προέρχονταν από κατηγορίες όπως εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα. Πρόκειται για άτομα που δεν είχαν καμία επαγγελματική σχέση με τον στρατό πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τη μεγαλύτερη αναλογία απωλειών εμφανίζουν οι εθελοντές, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 33% των καταγεγραμμένων νεκρών. Το ποσοστό των καταδικασθέντων μειώθηκε στο 12%, από 19% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως σε αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς το 2024 η Κρατική Δούμα επέτρεψε την αναστολή ποινικών διώξεων και δικαστικών διαδικασιών για όσους αποδέχονταν να υπογράψουν συμβόλαιο με τον στρατό, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλέον ως εθελοντές.

Οι απώλειες μεταξύ των επιστράτων υπολογίζονται στο 11%, ενώ για περίπου 26% των νεκρών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η ιδιότητά τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, μετά την έναρξη της επιστράτευσης, οι νεκρολογίες περιλάμβαναν λιγότερα αναλυτικά στοιχεία. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές αναρτήσεις συνοδεύονταν από φωτογραφίες ατόμων με πολιτική ενδυμασία, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν επρόκειτο για επαγγελματίες στρατιωτικούς.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν καταγραφεί 6.468 αξιωματικοί με βαθμό από υπολοχαγό έως και στρατηγό που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου των απωλειών παραμένει χαμηλό, μεταξύ 2% και 3%, σε αντίθεση με τους πρώτους μήνες της σύρραξης, όταν οι αξιωματικοί αντιπροσώπευαν έως και το 20% των νεκρών.