Δεν μπορεί, όποιος ζητάει ανεξάρτητη έρευνα για την τραγωδία στη Χίο να χαρακτηρίζεται ανθέλληνας ή προδότης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμη το επεισόδιο Δρυμιώτη - Ζαχαριάδη στο One Channel το βράδυ της Πέμπτης.



«Η παρουσία του «πολιτικού αναλυτή» κ. Δρυμιώτη στον δημόσιο λόγο, είναι γνωστή από την ακροδεξιά δυσωδία, που συχνά εκπέμπει κι όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το βαρέλι δεν έχει πάτο. Έτσι, ζηλεύοντας τους στρατοδίκες των σκοτεινών εποχών, στην εκπομπή «Talk» του Τ. Χατζή στο ONE Channel το βράδυ της Πέμπτης, έφτασε στο σημείο, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, να «αποφασίζει και να διατάζει» αν είναι Έλληνας, ανθέλληνας ή προδότης. Άθλιο αντί-αριστερό παραλήρημα - μακαρθισμός».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει στην ανάρτησή του πως «προτάσσοντας το άθλιο και φασιστικής νοοτροπίας δίλημμα, ή με τους λιμενικούς ή με τους διακινητές, ο κ. Δρυμιώτης ξέβρασε στο τηλεοπτικό στούντιο ξενοφοβία, ρατσισμό, απανθρωπιά και την οσμή μας μετεμφυλιακής Ελλάδας, που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται μόνο στα βιβλία της Ιστορίας και όχι στα χείλη των δημοσιολόγων το 2026. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι ο κ. Δρυμιώτης αναπαράγει την δημόσια εκφορά λόγου της ΝΔ, του κ. Πλεύρη του κ. Μητσοτάκη.

»Δεν μπορεί, όποιος ζητάει ανεξάρτητη έρευνα για την τραγωδία στη Χίο, εφαρμογή των συνθηκών και της διεθνούς νομολογίας, προστασία της ανθρώπινης ζωής στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, να χαρακτηρίζεται ανθέλληνας ή προδότης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συστήνει «καλύτερα να σταματήσει ο κ. Δρυμιώτης να παριστάνει τον ελλαδέμπορα. Κάτι τέτοιους πατριώτες τους πληρώσαμε ακριβά με την προδοσία της Κύπρου και σε όλες τις κρίσιμες καμπές της ελληνικής ιστορίας. Ο λόγος ακροδεξιάς απόγνωσης του κ. Δρυμιώτη παραπέμπει σε αντικομμουνισμό του 1950. Αυτή η ιδεολογική αντίληψη είναι που γεννά εχθρούς ανάμεσα στους αδύναμους και βία απέναντι στους ανυπεράσπιστους, καθ’ ότι είναι τα ευκολότερα θύματα που μπορεί κανείς να μετατρέψει σε θύτες και «εισβολείς». Κάποιοι μιλάμε για τα αυτονόητα και πρώτα απ’ όλα με ανθρωπιά. Τήρηση κανόνων, διαφάνεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «είμαστε δυο διαφορετικοί κόσμοι και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από τον αυταρχισμό κανενός, που θεωρεί ότι έχει μια ανώτερη θέση σε έναν κόσμο γεμάτο υποδεέστερους ανθρώπους».

